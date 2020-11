W

Ils ont tous deux quitté Oxford à l’été 2010 avec une idée précise de ce que nous voulions passer notre vie à faire. La motivation était la peur et la pression des pairs – tout le monde avait un emploi dans une banque ou en voulait un. Nous étions des hommes jeunes, impressionnables et peu sûrs d’eux qui fétichisaient la City, et n’étions armés que d’une mauvaise lecture d’American Psycho (l’art et la littérature polémiques sont toujours le plus grand outil de recrutement de l’industrie). Mickey a obtenu un emploi d’analyste, Konrad en tant que vendeur d’actions. Notre émission télévisée Industry est une dramatisation de notre courte période au front du capitalisme.

Au cours de nos séjours dans la ville, nous avons discuté de la façon dont les versions à l’écran de ce monde n’avaient pas encore capturé les écosystèmes bizarres de ces lieux. Travailler 100 heures par semaine, riche en caféine; devenir légèrement fou de privation de sommeil; regarder une feuille de calcul Excel inintelligible; en attendant un week-end gratuit qui sera inévitablement volé par un supérieur trop zélé qui vous laissera faire face à un «pitchbook» marqué au stylo rouge par un directeur général («pls fix»).

Ou il y a la salle des marchés où vous passez 12 heures par jour assis à votre bureau, à côté de votre patron qui est assez proche pour vous cracher dessus quand il parle. Là, vous déjeunez, déjeunez et parfois dînez au même siège, effrayé de décrocher le téléphone (même si c’est littéralement votre travail), massant les ego de vos clients tout en essayant d’en profiter.

Le diplômé moyen est maintenant payé environ 80 000 £ la première année, 90 000 £ la deuxième, 120 000 £ la troisième. Cela rend assez difficile de partir, surtout lorsque vous vous êtes habitué à un certain type de mode de vie.

Konrad Kay et Mickey Down ont écrit Industry pour montrer la vraie bizarrerie du monde de la finance

/ Mickey Down)

Nous avons tous les deux eu des expériences légèrement différentes. Dans le cas de Mickey, il a fallu environ un an à l’industrie pour le mâcher et le recracher. Il est parti mais dit qu’il aurait été forcément poussé. Il dit qu’il a dû travailler très dur pour être moyen et qu’il voulait faire quelque chose d’autre pour lequel il avait une chance d’être décent.

Konrad a duré trois ans et demi jusqu’à ce que son patron l’emmène dans son bureau et lui dise: «Je t’aime vraiment mais tu es le pire vendeur que nous ayons jamais engagé». Nous n’étions pas intéressés par les mythes et les stéréotypes de ce monde lorsque nous écrivions la série: la vérité était plus amusante. Nous voulions le regarder du point de vue de ses plus jeunes recrues: pourquoi ils le font, et si cela les profite ou les corrode en fin de compte. C’est un «spectacle de personnes», avant un «spectacle de la finance»: les points de départ étaient toujours les personnages plutôt qu’une intrigue globale sur le délit d’initié ou la faillite des banques.

L’émission, produite par Lena Dunham, traite de la micro-politique de la culture d’entreprise et du rôle que jouent les mentors dans une carrière naissante. Asseyez-vous à côté de quelqu’un qui vous aime et vous vous lèverez rapidement, vous retrouverez à côté de quelqu’un que vous frottez dans le mauvais sens et ils feront de votre vie un enfer. Ces lieux vendent un mensonge à l’entrée: qu’ils sont une méritocratie, aveugle au genre, à la race et à la classe. Mais ce sont des institutions hiérarchiques qui prétendent ne pas l’être en aplanissant superficiellement les règles du jeu – des médecins assis à côté de diplômés au visage de bébé. En vérité, cela signifie que quelqu’un vous surveille et vous évalue toujours. Et les seniors ont toujours peur, se demandant qui prendra place.

La tension entre le visage public des «familles heureuses» de l’institution et l’ambition individualiste que la banque instille est là où nous pensions trouver le drame. Oui, des mesures ont été prises depuis notre départ pour ouvrir les portes de la transparence. Mais la méthodologie sous-jacente de marchandisation des personnes, de les évaluer en fonction de la productivité ou des profits et pertes et de les compenser en conséquence? Cela existe toujours. Les gens mesurent toujours leur statut et leur valeur en fonction de ce que leur patron leur remet dans une enveloppe.

La série explore également la stigmatisation de ceux qui se plaignent et à quel point il peut être difficile de changer une culture de l’intérieur – c’est une croisade d’une saison pour un personnage – et à quelle fréquence, lorsque vous braquez les projecteurs sur quelque chose, cela ne se déplace que sous terre. et devient plus pernicieux. Les mauvais traitements infligés aux personnes, par exemple, selon le sexe, peuvent sembler presque héréditaires.

L’environnement est d’autant plus exaltant et pressurisé lorsque vous considérez que nos personnages principaux sont tout juste sortis de l’université, comme nous, brillants dans leurs nouveaux costumes et censés se comporter comme des professionnels chevronnés dès la sortie de la porte. À cet âge, vous voulez de longues nuits, des romances entêtantes, des expériences. Vous recherchez le chaos, l’émotion, la pyrotechnie. Pour le meilleur ou pour le pire, la finance est un enfer d’un endroit pour se forger une identité et nous voulions ouvrir la boîte noire du monde – dont on parle beaucoup, peu comprise – et donner au spectateur un aperçu de l’intérieur.

L’industrie est maintenant sur BBC iPlayer