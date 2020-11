Infidèle!, Montre Lizbeth Rodríguez, a-t-elle deux petits amis? | Instagram

Se pourrait-il qu’il soit revenu avec Tavo Betancourt Même en étant avec Esteban VillaGómez?, Lizbeth Rodríguez s’est exposée sur Instagram, est-elle une infidèle?. La belle fille Badabun a partagé une vidéo dans son compte officiel du célèbre réseau social dans lequel elle dit à son petit ami Esteban VillaGómez de se cacher.

Qui atteindra une énorme renommée grâce à Exposer les infidèles Sur la chaîne YouTube Badabun, Lizbeth Rodríguez s’est apparemment exposée comme une infidèle sur Instagram et le pire est que tout a été enregistré en vidéo.

Cependant, et pour ne pas alarmer ses fidèles partisans, tout cela était une blague que la youtubeuse a faite sur son petit ami Esteban Villagómez, qui n’a apparemment pas trouvé cela drôle. La belle ex-fille Badabun est venue à la hâte lui dire qu’il devait se retirer, le visage étonné de son partenaire n’attendait pas, il ne comprenait pas ce qui se passait.

Après, Lizbeth Rodriguez Il a fini par lui dire qu’elle devait partir car son petit-ami allait arriver à tout moment et il allait le trouver là-bas, ce que l’homme d’affaires n’aimait pas du tout.

Courez, courez, cachez-vous! Dit la célèbre youtubeuse en toute hâte à son mec.

Esteban est pris par surprise et demande à la star de YouTube pourquoi il devrait se cacher, mais il ne s’attendait pas à la réponse de sa belle petite amie et encore moins, que cela le dérangerait beaucoup.

Mon copain arrive, cache-toi… mon copain arrive, cache-toi s’il te plait, dit Lizbeth Rodríguez d’un ton désespéré.

La belle youtubeuse a continué sa blague et a continué à demander Esteban VillaGómez elle s’est cachée car son copain était sur le point d’arriver, son partenaire, un peu agacé, a répondu «Je pars avant que ma femme ne m’entende».

Cette nuit-là, j’ai dormi seul #novios #lover, a écrit le célèbre à côté de l’enregistrement.

Dernièrement, la belle Lizbeth Rodríguez a enregistré et en contact permanent avec Tavo Betancourt, qui était son petit ami pendant un moment, ce qui a fait grand bruit chez les adeptes des deux. Cela est devenu plus qu’évident dans la dernière vidéo que Liz a partagée sur son compte Instagram officiel.

Dans l’enregistrement en question, Betancourt et l’actrice sourient également, jouent et plaisantent, alors les rumeurs dans la boîte de commentaires n’ont pas attendu. Les adeptes de Lizbeth assurent que Tavo Betancourt ne l’a pas dépassée et la voit avec des “yeux de mouton” et la plupart assure qu’ils ont fait un beau couple, encore mieux qu’avec Esteban VillaGómez.

Bien que Lizbeth Roddríguez ait clarifié le terme «amis» dans la description de la vidéo, la plupart de ceux qui l’ont vue disent qu’ils devraient revenir et être à nouveau en couple.

Il y a des choses qui ne changent jamais #amigos @, c’est ainsi que Rodríguez a décrit la vidéo avec son ex.

Lizbeth Rodriguez Elle était au milieu du tumulte sur les réseaux sociaux lorsque des images ont émergé dans lesquelles elle était très affectueuse avec Esteban VillaGómez alors qu’elle était encore un couple de Tavo Betancourt. Après cette situation, il a décidé de partager dans une vidéo qu’il y a des mois, ils avaient déjà mis fin à leur relation; cependant, pour des raisons professionnelles, ils n’avaient pas pu le rendre public.

Comme l’explique l’ancienne fille de Badabun, il y avait beaucoup de matériel dans la file d’attente où ils apparaissaient encore en couple et cette situation dérouterait leurs adeptes, qui penseraient qu’ils seraient revenus alors qu’en fait ils avaient été précédemment enregistrés par la société.

Rapidement, Tavo s’est vu comme un petit ami avec une autre jeune femme, c’est pourquoi beaucoup ont souligné qu’il était responsable du fait que sa fréquentation était terminée et qu’il aurait été infidèle avec cette fille à Lizbeth Rodríguez.