Après la vive polémique qui a éclaté ces dernières semaines, le Mexique a déjà une nouvelle reine de beauté: elle s’appelle Andrea Meza, elle a 26 ans et représente l’état de Chihuahua.

Dans la nuit du dimanche 29 novembre a eu lieu le gala final de Mexicana Universal 2020, qui a été diffusé pour la première fois sur Imagen Televisión. La cérémonie a eu lieu à un moment critique pour le concours, au milieu des plaintes de nombreux anciens modèles qui ont accusé la directrice nationale du concours, Lupita Jones, de «délits» et «d’abus émotionnel et psychologique».

Sofía Aragón a été la grande absence de la nuit. La Miss de Jalisco et l’animatrice actuelle de TV Azteca ont dû remettre la Couronne à son successeur, mais ils l’ont empêchée d’assister. C’est finalement sa remplaçante, Claudia Lozano, qui a assisté à l’événement à sa place.

Le résultat du gala n’a pas été une surprise. Miss Chihuahua a commencé comme la grande favorite et tous les paris ont été réalisés. Andrea Meza a obtenu le groupe Mexicana Universal et sera la femme qui représentera le pays dans Miss Univers 2020, qui en raison de la pandémie aura lieu au premier trimestre 2021, à une date qui reste à définir.

Alma Andrea Meza Carmona possède une solide expérience dans les concours de beauté. Même si la préparation prendra moins de temps que ses prédécesseurs, ce ne sera pas un problème de principe. Déjà en 2017, elle a participé à Miss Monde et a obtenu la deuxième place pour le Mexique, seulement derrière Enkhjin Tseveendash, de Mongolie.

«Actuellement, je me consacre à la modélisation de défilés, posant pour diverses marques de vêtements et des publicités télévisées. Je suis passionné par l’utilisation de mon image pour promouvoir les talents mexicains. Un de mes nombreux rêves est d’être ambassadrice de marques de renommée mondiale comme Gucci ou Chanel », explique la lauréate dans sa fiche d’information.

Le nouvel Universal mexicain mesure 1,82 mètre. Comme il l’explique sur son compte Instagram, il suit un régime végétalien et est un amoureux des animaux. Au-delà de sa vie sur les podiums, elle est ingénieur en logiciel et ambassadrice du tourisme à Chihuahua. Il parle couramment l’anglais et a créé sa propre marque de vêtements de sport, «amaw» (par Andrea Meza ActiveWear), même si l’entreprise n’a pas décollé et ne vend pas d’articles pour le moment.

L’une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de devenir mannequin est de pouvoir gérer votre temps et de le consacrer à vos passe-temps préférés.

«J’aime être propriétaire de mon temps et ce métier me permet de me développer dans de nombreuses autres activités telles que voyager, partager mon talent de maquilleuse professionnelle, faire des sports d’aventure et toujours apprendre quelque chose de nouveau», explique Miss Chihuahua.

Maintenant, toutes les lumières la pointent et beaucoup se demandent si dans sa préparation à Miss Univers, elle subira le même sort que ses prédécesseurs. Sofía Aragón, Diana Leal, Luz Elena González, Elena Lizárraga, Cynthia de la Vega ou Denisse Franco ne sont que quelques-unes des mises en garde qui racontaient les dures expériences vécues au sein de l’organisation. Ils ont dénoncé les discriminations, les délits dus à leur poids ou à leurs traits, l’intimidation, le manque de soutien, les abus économiques, les agressions et la violence symbolique.

Malgré la pression des utilisateurs sur les réseaux sociaux, Lupita Jones continuera à diriger le concours national et sera en charge de préparer Andrea Meza pour Miss Univers. Espérons que cette fois, votre concours serve à autonomiser les femmes mexicaines.