Le célèbre acteur mexicain Eduardo Yáñez a traversé diverses situations tout au long de cette année, mois après mois, il a quelque chose de nouveau avec lequel il impressionne, presque toujours de manière négative, et en même temps, il semble que cela ne s’arrêtera jamais.

Premièrement, Yáñez a vécu toute la question de savoir quand sa mère bien-aimée a perdu la vie, suivie de ses problèmes de santé déjà reconnus, maintenant, il a ouvertement avoué qu’en raison de la situation sanitaire mondiale, il était tombé en ruine. la dépression.

Tout s’est passé lors d’une interview dans l’émission du matin de Televisa, «Hoy», où il a avoué qu’après que les internautes et les médias ont commencé à parler de la transformation de son corps en raison de son problème de santé, il a arrêté de prendre les médicaments dont il avait besoin, et il a littéralement Il a commenté de cette façon: “quand ils m’ont dit que c’était de la cortisone, c’est pour ça que tu es gonflé, alors je l’ai laissé”, a déclaré l’acteur.

Cependant, il a détaillé que les conséquences étaient désastreuses et qu’il n’avait aucune idée de la façon dont cela affecterait par la suite son santé mentale:

«Je ne savais pas ce qui m’arrivait et quand je l’ai laissé, j’ai laissé mon corps zéro cortisone, le corps en a besoin et je suis tombé dans la dépression, cette quarantaine était très spéciale», a-t-il poursuivi.

Il faut noter que ce n’est pas la première fois que Yáñez tombe dans un épisode de dépression turbulente, de la même manière, il a expliqué qu’il en est même venu à penser à se suicider: “ce n’est pas la première fois que je souffre d’une dépression comme celle-ci, déjà à d’autres occasions, cela m’est arrivé, vous voulez que j’arrête, ce n’est pas une question de tristesse, les gens doivent comprendre que c’est une dépression hormonale, neurologique ».

Malgré cela, et face à d’autres problèmes de santé, la perte de sa mère et sa carrière d’actrice. Il a avoué avoir une bonne raison de rester en sécurité et de ne pas faire partie d’une statistique: “mon métier, ma carrière, mon illusion, ma passion, j’ai encore beaucoup de rêves, je préfère plutôt me battre, même si ça fait mal”, a-t-il ouvertement commenté. acteur renommé.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Yáñez a souffert d’un fort épisode de dépression, dont il a tout avoué vers le mois d’août de cette année, cependant, contrairement à aujourd’hui, cette condition a été causée par le jeu d’un rôle.

Yáñez, qui est l’un des protagonistes les plus emblématiques et les plus controversés du monde des telenovelas, a reconnu que sa situation était aggravée par le caractère «tordu» et «malade» dans lequel il travaillait à l’époque et qui répond au nom de Mateo Corona.

C’est un rôle exigeant qu’il répète dans la deuxième saison de “Falsa Identidad”, la série Telemundo dans laquelle il joue avec Camila Sodi et Luis Ernesto Franco, “Quand nous avons commencé à tourner cette saison, j’avais de graves maux de dos et j’ai commencé à me soigner moi-même. avec de la cortisone injectée. Je me sentais tellement mal que quand je suis allé chez le médecin, il m’a alerté que cela pouvait me faire beaucoup de mal et je me suis arrêté net, ce qui ne devrait pas être fait non plus “, a avoué l’artiste.

De même, l’acteur a indiqué que les dommages étaient graves, il était très enflé, ce qui a conduit la presse à dire qu’il était ivre, alors il a commencé à avoir de l’anxiété, de la panique, voire à se sentir déséquilibré, et a dû se rendre dans une clinique où Ils ont fait des traitements à l’ozone et à l’oxygène pour le stabiliser.

En plus de cela, il était seul et ne voulait voir personne, étudiant Mateo », a-t-il ajouté avec ce mélange de vulnérabilité et de malice, même si par ses gestes il a cherché à minimiser la situation, Yañez a reconnu que« la folie de Mateo »l’a atteint. Affecter “.