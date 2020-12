Inquiets pour Armando Manzanero, ils révèlent son état de santé | Instagram

Après avoir appris que le célèbre compositeur Armando Manzanero avait été hospitalisé, ses partisans et ses proches étaient inquiets, alarmés après des rumeurs selon lesquelles il était intubé et aux prises avec le courant. virus.

À la tranquillité de beaucoup, le chanteur Carlos Cuevas a parlé de l’état de santé du compositeur avec lequel il a coïncidé lors de l’inauguration du musée “ Casa Manzanero ” le 11 décembre à Mérida, Yucatán et a souligné que, bien qu’en effet, Armando Manzanero Il est hospitalisé, il n’a pas été intubé comme des rumeurs sur les réseaux sociaux.

Hier, la nouvelle qu’Armando Manzanero avait été testé positif pour Covid-19 et pas seulement cela, mais qu’il avait également été hospitalisé en urgence a provoqué un énorme choc; l’actualité est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux.

Concernant la réunion de Mérida, Carlos Cuevas a souligné qu’il estime que Maître Manzanero avait déjà été infecté, puisque l’événement a été géré avec toutes les règles sanitaires, les masques faciaux et la distance saine; outre que le compositeur de Rien de personnel Cela avait l’air plutôt sain, donc c’était probablement en cours d’incubation.

Tout a été géré à Sana Distancia […] et avec un masque, je parle d’après ce que je sais, que c’est contagieux et 7 jours plus tard ça se reflète, c’est-à-dire Armando je crois qu’il avait déjà attrapé ça, oui c’est arrivé, si ça a été fait savoir mardi ou Mercredi ce, alors là il n’a pas été infecté, mais je l’ai vu en très bonne santé, très sain d’esprit comme toujours, très fort, a révélé le chanteur de l’émission Sale el Sol.

Carlos Cuevas a commenté que heureusement, l’auteur-compositeur-interprète n’est ni sérieux ni intubé, donnant la tranquillité d’esprit à tous ses disciples.

Ce que je sais, c’est ce que vous savez aussi, qu’il est hospitalisé, qu’il n’est pas dans un état grave, bénissez Dieu, il n’est pas intubé parce qu’à ma connaissance, il ne veut pas être intubé, a-t-il ajouté.

Cuevas a souligné que lors de l’événement à Mérida, Armando Manzanero s’est montré comme c’est sa coutume, donnant un spectacle de qualité et à aucun moment il ne s’est senti malade ou avec des symptômes de Covid-19.

Rien, absolument, il a même chanté avec le piano et a donné un spectacle comme il le fait toujours, tellement drôle, racontant des anecdotes sur ses chansons et je l’ai très bien vu, il a bavardé avec plusieurs personnes qui étaient là, toutes avec des masques, mais je pense que ça va sortir Eh bien, si Dieu le veut et oui, parce que nous devons avoir ce grand compositeur.

Aussi, l’épouse du célèbre Yucatecan, Laura Elena, il a contacté le journaliste Pati Chapoy, à qui il a confié qu’Armando Manzanero est de bonne humeur malgré son admission à l’hôpital.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles l’interprète était infecté par Covid-19 et de ceux qui affirmaient que sa fille l’avait nié assez ennuyeux, une déclaration a émergé de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique via Twitter hier, en celui qui a confirmé la nouvelle.

Selon ce qui a été communiqué par la Société des auteurs et Compositeurs du Mexique, mercredi 16 décembre dernier, le célèbre Yucatecan a commencé à présenter les symptômes du coronavirus qui a fait tant de morts dans notre pays.

Bien qu’ils aient souligné qu’Armando Manzanero est stable, ses disciples attendent des nouvelles car ils craignent que l’enseignant fasse partie de la population vulnérable à 85 ans et souhaitent son prompt rétablissement.