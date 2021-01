C

les oncerns ont augmenté aujourd’hui par rapport à la fourniture de vaccins Covid-19 à la Grande-Bretagne, les chiffres officiels montrant que le nombre de premières doses administrées augmentait de 167 150 par jour.

Les derniers chiffres montrent qu’un total de 4 118 342 vaccinations contre le Covid-19 ont eu lieu en Angleterre entre le 8 décembre et le 18 janvier, selon les données provisoires du NHS England, y compris les première et deuxième doses, soit une augmentation de 170 900 par rapport aux chiffres de lundi.

Sur ce nombre, 3 687 206 étaient la première dose du vaccin, soit une augmentation de 167 150 par rapport aux chiffres de lundi, tandis que 431 136 étaient la deuxième dose, soit une augmentation de 3 750.

Les données du NHS England montrent qu’un total de 439 691 jabs ont été administrés à des personnes à Londres entre le 8 décembre et le 18 janvier, dont 388 437 premières doses et 51 254 secondes doses.

C’était la plus basse des régions, à travers, la capitale a une population de personnes âgées proportionnellement plus petite que les autres parties du pays.

Le plus grand nombre de vaccinations a eu lieu dans les Midlands avec 713 602 premières doses et 65 835 secondes doses, soit un total de 779 437.

Le nord-est et le Yorkshire ont reçu 633.837 premières doses et 71332 secondes doses, soit 705.169 au total, le nord-ouest 504.941 premières doses et 61498 secondes doses, soit 566439 au total, le sud-est 602.440 premières doses et 74.656 secondes doses, soit 677.096 au total , le Sud-Ouest 425 672 premières doses et 52 905 secondes doses, soit 478 577 au total, et l’Est de l’Angleterre 393 916 premières doses et 53 219 secondes doses, soit 447 135 au total.

Le chiffre de 167 150 est nettement inférieur aux niveaux de vaccination quotidiens atteints à la fin de la semaine dernière.

Downing Street a déclaré plus tôt que la quantité d’approvisionnement en injections de Covid-19 était à l’origine du nombre de premières doses tombant à 225 407 dimanche.

Le No10 a souligné que le gouvernement ne stockait pas les vaccins et qu’ils étaient transportés d’urgence vers les hôpitaux, les centres de médecine générale et les centres de vaccination de masse le plus rapidement possible.

«Comme les ministres l’ont dit à plusieurs reprises, c’est l’offre qui est actuellement le facteur limitant, mais comme vous l’avez vu tout au long de décembre et de janvier, nous avons intensifié le programme de vaccination et vous aurez vu hier que nous avons atteint la barre des quatre millions de doses. . »

Pressé de savoir s’il y avait un problème particulier concernant le ralentissement des vaccinations au cours du week-end, il a ajouté: «Encore une fois, nous avons dit que l’offre est le facteur limitant, vous aurez vu le nombre de personnes vaccinées samedi (277 915).

«Ce n’est pas notre intention d’avoir des stocks de vaccins. Dès que nous les recevons, nous voulons les acheminer vers les centres, les généralistes, les hôpitaux, les pharmacies pour nous assurer que nous pouvons les mettre dans les bras des gens et fournir une protection aux personnes les plus exposées au risque clinique.

«Nous ne voulons pas de vaccins sur les étagères, nous ne les voulons pas dans les entrepôts, nous les voulons dans les bras des gens.»

Il a souligné que de plus en plus de médecins généralistes, de pharmaciens et de centres de vaccination de masse rejoignent le programme de déploiement au fur et à mesure de son intensification, des fournitures supplémentaires étant également envoyées dans des régions, y compris Londres, qui vaccinent leurs groupes prioritaires plus lentement.

Interrogé sur les disparités dans la vitesse de déploiement, le porte-parole du n ° 10 a ajouté: «Nous nous sommes assurés que toutes les régions ont un accès égal à l’approvisionnement.»

Des sources sanitaires affirment que la capitale a démarré plus lentement que de nombreuses autres régions car il a fallu plus de temps pour mettre en place des centres de vaccination des généralistes, bien que l’on ne sache pas pourquoi étant donné le temps que le NHS a dû se préparer avant l’approbation des vaccins.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’offrir le vaccin Covid-19 à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, au personnel et aux résidents des centres de soins, aux travailleurs sociaux et de santé de première ligne et à d’autres personnes particulièrement vulnérables d’ici la mi-février.

Cependant, il est à craindre que l’approvisionnement des vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca dans les semaines à venir ne rende l’objectif encore plus difficile.

Le Royaume-Uni, cependant, est bien en avance sur presque tous les pays, y compris la France et l’Allemagne, pour faire vacciner ses citoyens.