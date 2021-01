T

il n’y a pas beaucoup d’avantages à verrouiller, mais l’un d’eux est que la scène culturelle de Londres saute à nouveau à bord du train en direct, offrant un contenu de premier ordre directement dans nos maisons.

Après le succès de sa première édition à l’automne, Inside Out du Southbank Centre est de retour pour une autre série d’événements en ligne, couvrant de la musique live, des conférences de livres et des événements de poésie.

Tout commence ce week-end, le 24 janvier, et durera un peu plus de deux mois, se terminant le 28 mars.

Il y a de véritables joyaux sur la programmation cette fois-ci, et ici nous vous donnons la vérité sur ce à quoi vous attendre.

La musique

(

Pays noir, nouvelle route

/ Ninja Tune)

En route pour le Royal Festival Hall pour la première fois de leur carrière, les soundscapers britanniques L’Orchestre Cinématographique (29 janvier) interprétera une nouvelle musique exclusive à ce spectacle, mettant en vedette du matériel de leur prochain album, qui devrait arriver plus tard cette année. Attendez-vous à un festin visuel avec celui-ci.

Ensuite, c’est au tour de Pays noir, nouvelle route (6 mars). Les sept morceaux insondables n’ont même pas encore sorti leur premier album, mais ont déjà fait tourner beaucoup de têtes avec leur son de changement de genre. Voyez-les dans leur dernière incarnation ici et préparez-vous à de nombreuses surprises sonores.

Arrondir la cohorte musicale est le Orchestre contemporain de Londres (19 mars), et ça devrait être intrigant. Ils reprendront des versions nouvellement commandées de deux morceaux d’artistes à la pointe de la musique britannique, Kelly Lee Owens et Duval Timothy, avant de présenter la première britannique de Der Klang der Offenbarung des Göttlichen de Kjartan Sveinsson.

Livres

(

Hanif Abdurraqib

/ Megan Leigh Barnard)

Lors d’un événement préenregistré, Coton Fearne (4 février) discutera de son nouveau livre, Speak Your Truth, et développera quelques-unes des leçons qu’il contient – comment s’affirmer et parler avec confiance.

Suite à cela, c’est au tour de Ethan Hawke (8 février), l’homme le plus connu pour ses talents de comédien, mais qui maîtrise également l’écriture de romans. Il lira son dernier livre, A Bright Ray of Darkness, décrit comme «une lettre d’amour passionnée au monde du théâtre», et donnera sans aucun doute un aperçu de sa vie et de sa carrière jusqu’à présent.

Écrivain américain Raven Leilani (25 février) a généré pas une petite quantité de battage médiatique avec son premier roman, Lustre – une histoire sur une jeune femme noire qui s’entremêle avec un homme blanc plus âgé dans un mariage ouvert – et ici elle en discute avec la romancière britannique Diana Evans.

It Takes Blood and Guts, les mémoires racontant l’histoire d’un musicien et activiste pionnier Peau (4 mars), a été nommée l’un de nos meilleurs livres de musique de 2020. Il a couvert son éducation en tant que fille noire, ouvrière et queer à Brixton, et comment elle a brisé les barrières en tant que chanteuse de Skunk Anansie – attendez-vous à un aperçu de tout de cela et plus encore à cet événement.

Arrondir l’offre littéraire est poète et critique Hanif Abdurraqib (25 mars), qui se penche sur A Little Devil in America, son livre d’essais sur l’éventail des performances des Noirs – des claquettes aux voyages dans l’espace.

Poésie

Ian McMillan accueille l’édition 2021 du prix TS Eliot (24 janvier) lors de cette cérémonie préenregistrée. Chacun des poètes présélectionnés – Sasha Dugdale, Natalie Diaz, Ella Frears, Will Harris, Bhanu Kapil, Wayne Holloway-Smith, Daisy Lafarge, Glyn Maxwell, Shane McCrae et JO Morgan – donnera des lectures, avant que le vainqueur ne soit dévoilé.

La série complète est terminée par Out-Spoken (28 mars), la soirée de poésie résidente du Southbank Centre. Cet événement se concentrera sur le meilleur de la poésie britannique, animé par Joelle Taylor.