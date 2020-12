Rénover une maison est une chose. Ce que les architectes Maya Carni et Ran Ankory ont fait à leur maison victorienne avec terrasse à Stoke Newington ressemblait davantage à une éventration.

Ils ont dépouillé leur propriété délabrée de nouveau à l’essentiel, ne laissant que ses murs avant et latéraux debout, puis ils l’ont reconstruite du sol au toit.

Le couple de la quarantaine d’années a dépensé 480000 £ – bien plus que ce que la plupart d’entre nous pourraient rêver d’avoir dans le minou de rénovation / décoration.

Mais leur expertise dans la valorisation d’une propriété et la création d’un espace de vie plus flexible peut donner au reste d’entre nous des idées pour améliorer nos propres maisons – à une échelle plus modeste et beaucoup moins cher.

Maya et Ran voulaient une maison familiale moderne pour élever leurs fils, Romi, 11 ans, et Leo, huit ans.

En 2015, ils ont payé 1 million de livres sterling pour la maison de quatre chambres à Stoke Newington, mais malgré son prix, elle était dans un triste état, avec des fenêtres en PVC et des tapis usés, une cuisine sombre au sous-sol et pas assez de salles de bains.

Pendant huit mois en 2015 et 2016, ils ont complètement remodelé la maison – et en tant que co-fondateurs de Scenario Architecture, ils ont au moins pu économiser sur les frais d’architecte.

Le plus grand changement structurel a été d’abaisser le plancher du sous-sol et de remplacer le plafond au-dessus par une mezzanine flottante soutenue en acier, créant une cuisine dramatique et lumineuse avec un nouveau mur de verre donnant sur le jardin; un espace de vie sur la galerie ci-dessus, plus de nouveaux escaliers reliant les deux espaces.

Un poste de travail soigné pour les garçons a été niché sous les marches de la mezzanine – un bureau et une banquette qui glissent sous les escaliers lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Un poste de travail soigné peut être caché sous les escaliers lorsqu’il n’est pas utilisé (Matt Clayton)

Des armoires encastrées ont été aménagées le long du hall pour augmenter les rangements, tandis qu’à l’étage le demi-palier a été agrandi et garni d’étagères.

La suite de la chambre principale, plus une chambre pour les garçons – avec mur d’escalade – une chambre d’amis et un bureau se trouvent tous à l’étage.

Le projet, bien que coûteux, n’a fait augmenter la taille de la maison que de 50 pieds carrés. Le couple admet qu’ils craignaient de se dépenser en capitaux propres négatifs et de ne jamais récupérer l’argent.

Mais ils ont prouvé qu’un bon design est un bien précieux. Malgré le Brexit et le coronavirus, Maya et Ran ont célébré après avoir vendu la maison pour 1,9 million de livres plus tôt cette année à la première personne qui l’a vue.

Comment rénover votre propre terrasse victorienne et voler les astuces de conception

1. Utilisez l’apex

De nombreuses maisons victoriennes au toit en pente ont un espace vide inutilisé au-dessus des baies vitrées. Souvent ignorés lors des projets d’extension de loft, ces espaces peuvent être ouverts. Dans la maison de Ran et Maya, l’apex est utilisé comme coin de méditation, mais pourrait également être utilisé comme espace pour une petite salle de bains privative ou un dressing.

Combien cela coûterait-il?

Environ 1000 £ ouvriraient l’espace. Budget de 8 000 £ et plus si vous voulez vous glisser dans une salle de douche.

2. Dites adieu aux rampes traditionnelles

Remplacer les balustres et les mains courantes en bois par des tiges métalliques minces rend non seulement les escaliers plus grands et plus modernes, mais maximisera la quantité de lumière du jour dans votre salle.

Coût: 800 £ – 2400 £ par volée d’escalier.

Le couple d’architectes a installé un nouveau mur de verre donnant sur le jardin (Matt Clayton)

3. Espace de travail sous les escaliers

Les gens ont tendance à utiliser l’espace sous les escaliers comme rangement ou, s’il est assez grand, pour un vestiaire. Mais en ces jours de travail à domicile, l’ajout d’une simple table coulissante, ainsi que de tiroirs et de rangements, pourrait être une meilleure façon de l’utiliser.

Coût: entre 5 000 £ et 7 000 £ selon la taille et la finition.

4. Habillage de fenêtre

Tout le monde a besoin de plus de rangement et la maison de Ran et Maya dispose d’un siège de fenêtre intérieur / extérieur intelligent entre la salle à manger et le jardin, avec rangement intégré. Il a été créé lors de l’agrandissement de leur cuisine. Mais la plupart des maisons d’époque ont des baies vitrées pouvant accueillir des sièges de fenêtre intérieurs avec des placards intégrés utiles.

Coût: 1 000 à 3 000 £, selon la taille et la finition.

5. Réimaginez votre cheminée

Une cheminée victorienne peut être encombrante et rarement utilisée. Maya et Ran ont installé un foyer à gaz moderne de Bespoke Fire qui est intégré dans un mur incurvé avec un espace pour la télévision et une unité de rangement. Mais la réutilisation du manteau de cheminée peut donner un effet profilé similaire.

Coût: un simple feu de combustible sans fumée coûterait environ 1 500 £. Le mur et le feu de la maison de Maya et Ran ont coûté 12000 £.