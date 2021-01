Brenda Herrera, une jeune étudiante en design, a pris des éléments de la loterie traditionnelle mexicaine et les a combinés avec son penchant pour la chanteuse Selena Quintanilla, surnommée «La reine du Tex-Mex» de son vivant, pour créer une réplique du jeu de société populaire, avec des images faisant allusion à la chanteuse, sa garde-robe et ses accessoires, ou dans ses célèbres chansons.

Ainsi, la sirène devient “La Selena”; le cœur dans “El Bidi bidi bom bom”, et l’étoile, dans “L’étoile de la renommée”, entre autres designs.

Originaire de Huajuapan de León, Oaxaca, Brenda étudie le design graphique au Centre universitaire de Tehuacán (CEUT) et sa passion pour Selena vient d’un jeune âge car, dit-elle, ses parents écoutaient cette musique et pour elle, «c’était un plaisir» de faire ses devoirs. élèves tout en écoutant “Le garçon de l’appartement 512”, ou “Comme la fleur”, tout en résolvant des problèmes de mathématiques.

«J’ai grandi en écoutant Selena et un jour j’ai vu une fille sur TikTok qui jouait à une loterie Selena, je pense que c’est celle qu’ils ont vendue dans leur musée de Corpus Christi, Texas; mais pour autant que je sache, ils n’ont vendu que quelques pièces, alors j’ai commencé à chercher sur Internet pour voir s’il y en avait un à acheter. Le résultat a échoué, mais je me suis souvenu qu’en tant que graphiste, je pouvais me mettre au défi d’en faire une, et j’ai pris ma tablette et j’ai commencé à illustrer tout ce qui me rappelait Selena », a expliqué la jeune femme à MILENIO.