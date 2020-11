Inspirez Rosalía à Karol G! prétend qu’il a copié son style unique | .

Pendant longtemps, la chanteuse Rosalía est devenue une icône de la mode en plus de la musique, grâce aux paroles de ses chansons, elle a réussi à faire tomber des millions de personnes amoureuses et elle a fait de même avec ses tenues, celles-ci ont toujours été assez particulières, tellement C’est sa popularité qu’il y a ceux qui prétendent que d’autres grandes célébrités «empruntent» son style, un nom qui vous vient immédiatement à la tête pourrait être Karol G.

Ce n’est pas la première fois que plusieurs internautes et même les médias affirment que l’interprète de “Tusa” a copié le style de la belle femme espagnole, bien qu’étant sur des continents différents et des styles de chansons également un peu différents.

Grâce à la technologie, aux réseaux sociaux, aux vidéos et aussi aux plateformes numériques, c’est que l’on peut connaître une célébrité “exactement” par tout ce qui nous est montré sur Internet.

Malgré le fait que chaque artiste a un style unique, à certaines occasions, nous trouvons certaines coïncidences qui à plus d’une occasion nous ont impactés et bien qu’il soit très facile de critiquer ou simplement de faire des références, nous trouvons sûrement une histoire derrière chaque style.

L’une des récentes coïncidences dont on a beaucoup discuté se situe entre Rosalia et le colombien Karol G, C’est justement le style des ongles décalés, comme vous vous en souviendrez dès le début de sa carrière l’interprète de “Badly” a tendance à apparaître soit sur ses réseaux sociaux, programmes de télévision, tapis rouges ou tout autre événement portant un style d’ongle extravagant arrêter certains est un peu exagéré.

Bien que ce style ne soit pas exclusif à la belle femme espagnole, des millions de personnes l’identifient souvent par cette caractéristique précise en particulier, dans une vidéo récente, c’était précisément Karol G qui apparaît également portant des ongles extrêmement longs et avec des décorations exagérées, pour cette raison, on dit qu’elle est inspirée ou copiée par le look de Rosalía.

Il est à noter que chacune des jeunes célébrités a son propre style, exhibant ses ongles extravagants en plus de ses tenues Rosalia, a tendance à être un chanteur très demandé pour des collaborations avec d’autres artistes.

Parce que chacun de ceux qu’il a interprétés est devenu de grands succès, parmi lesquels on trouve “Avec hauteur avec J Balvin” en plus du succès de “Tu y yo” avec Ozuna, pour cette raison nous n’excluons pas qu’à l’avenir les deux chanteurs seront Donnez la surprise qu’un jour nous vous verrons ensemble.

Pour le moment, continuez à décorer vos oreilles dans le style de l’interprète que vous préférez, en plus de captiver notre élève avec chacune des images ou vidéos qui sont dédiées au partage sur leurs réseaux sociaux, puisque les deux sont assez actifs au moins dans leur comptes Instagram respectifs.

Quelque chose qui a récemment attiré l’attention des fans de Rosalia C’est sa perte de poids, c’est assez perceptible et du coup, on peut voir l’interprète porter une très belle silhouette, encore plus élancée, très stylisée qu’il y a quelques mois.

Ses fans ont hâte de connaître son nouveau disque, ils essaient constamment de la transformer en numéro de tendance sur Twitter chaque fois qu’elle lance une nouvelle actualité ou l’avancement de ses projets, il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des femmes espagnoles les plus adorées au monde. monde.

Nous ne doutons pas que Rosalía a réussi à influencer des millions de personnes grâce à son style unique, ce ne serait pas une surprise si d’autres célébrités ont tendance à suivre ses traces et même à s’inspirer de leur propre style sans essayer d’être comme elle, ce qui est bien sûr valable. .

