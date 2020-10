Insta360 a annoncé aujourd’hui le One X2, un nouvel appareil photo à 360 degrés qui remplace le One X à partir de 2018. Le X2 ajoute un écran tactile couleur, une autonomie de batterie plus longue, une résistance à l’eau IPX8 et encore plus d’outils d’édition alimentés par l’IA à son consommateur phare Caméra 360. L’Insta360 One X2 est disponible à partir d’aujourd’hui pour 429,99 $, environ 30 $ de plus que le modèle précédent.

Gardant la même forme rectangulaire de base, Insta360 a affiné le matériel avec deux nouveaux compartiments verrouillés pour une batterie, une carte microSD et un port USB-C et des rails texturés qui courent autour de l’extérieur de la caméra. Ces rails offrent une bien meilleure adhérence que la conception monocoque lisse du One X, et dans l’ensemble, ils donnent à la caméra une sensation plus robuste et ressemblent davantage à une caméra d’action. Il y a encore, cependant, deux objectifs grand angle sortant de cet appareil photo qui m’apportent une anxiété constante, mais ces objectifs sont à prévoir avec des caméras 360.

La nouveauté cette année est également l’étanchéité IPX8 qui offre 10 mètres d’étanchéité sans boîtier sous-marin. Insta360 affirme que l’assemblage sans couture à 360 ° n’est toujours pas possible sans utiliser un boîtier de plongée spécialisé ou des protections d’objectif sous-marines, car l’eau réfracte la lumière et crée des aberrations visuelles qui rendent la combinaison algorithmique beaucoup plus difficile. Vous pouvez cependant utiliser l’un des objectifs simples de la caméra sous l’eau, ce qui permet à cette caméra d’agir plus comme une caméra d’action que comme une simple caméra 360. Nous devrons mettre le One X2 à l’épreuve sous l’eau dans les mois à venir.

L’écran tactile du One X2 est extrêmement réactif.

La mise à niveau la plus évidente est cependant le nouvel écran tactile. Bien que les caméras 360 prennent tout ce qui est en vue, il est important de pouvoir voir l’angle sous lequel la caméra voit le monde. Tout comme la GoPro Max, l’écran tactile du One X2 peut être utilisé pour la lecture, la modification des paramètres et le changement de mode de caméra. L’écran tactile de la caméra est l’un des écrans les plus réactifs que j’ai utilisés sur une caméra d’action, même si je crains de l’utiliser sous l’eau, où les éclaboussures peuvent souvent être confondues avec des touches. Encore une fois, nous devrons mettre cela à l’épreuve dans les mois à venir pour voir comment cela fonctionne.

Le One X2 est légèrement plus petit que son prédécesseur, l’Insta360 One X.

La caméra est alimentée par une batterie plus grande de 1 630 mAh qui peut enregistrer jusqu’à 80 minutes de séquences à 360 degrés à 5,7K 30 ips. Le One X2 peut enregistrer une vidéo 360 à 5,7K 30fps ou jusqu’à 100fps à 3K. Le mode Steady Cam de l’appareil photo, qui n’utilise qu’un seul objectif pour créer des images grand angle stables, atteint un maximum de 2K 50fps. Ce sont exactement les mêmes spécifications que celles que nous avons vues sur le One X lancé en octobre 2018, et pour un fabricant qui vend presque exclusivement des caméras 360, je m’attendais à une augmentation des spécifications à la résolution habituelle de 5,7K que la plupart des caméras 360 grand public ont.

Insta360 a cependant développé ses outils d’édition d’IA pour une utilisation dans son application pour smartphone. Ce qui a commencé par le masquage du bâton de selfie à partir de séquences 360 et le recadrage a évolué pour devenir Shot Lab, une sélection de modèles qui ajoute des effets cinématographiques à vos images. Par exemple, vous pouvez utiliser Clone Trail pour vous figer et vous multiplier à travers le cadre ou Fly Lapse pour émuler un drone FPV ou déplacer le cadre dans un mouvement fluide et volant.

L’application est vraiment conviviale et vous pouvez dire que Insta360 a mis beaucoup de temps à le faire. Le montage de séquences 360 est toujours une idée décourageante pour quelqu’un qui ne sait peut-être pas du tout comment éditer des séquences, et amener ces personnes à utiliser ce produit est important pour le succès de cette caméra. Il existe des vidéos didactiques pour l’édition et des commandes intuitives telles que le toucher pour lire / mettre en pause. Je me suis retrouvé à éditer sans réfléchir des images sur l’application que je n’avais pas l’intention de publier, ce qui s’est avéré une façon amusante de revenir sur l’aventure de la journée.

Les nouveaux compartiments de batterie et de port utilisent un système de verrouillage.

Avec le One X2, le principal argument de l’Insta360 est sa conception plus robuste et ce nouvel écran tactile. Cela aurait été formidable de voir une augmentation des spécifications plutôt que les mêmes résolutions que nous attendons des caméras 360 grand public, mais pour une entreprise relativement nouvelle, il est également bon de voir de petits changements vers une meilleure expérience utilisateur, comme l’inclusion d’un écran et une meilleure adhérence sur les bords.

Le One X original était une option économique pour pouvoir vous filmer et tout ce qui vous entoure en même temps. Et pour 30 $ de plus, le One X2 ajoute la capacité toujours utile de se voir pendant que vous le faites avec une conception plus robuste qui semble suffisamment solide pour l’utilisateur plus aventureux.