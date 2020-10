La plateforme de livraison de produits d’épicerie Instacart lance un programme pilote pour commencer à accepter les bons alimentaires comme moyen de paiement dans son application. Le programme ne sera disponible que dans les magasins Aldi et seulement dans quelques États, en commençant par la Géorgie, puis en s’étendant à la Californie, à la Floride, à l’Illinois et à la Pennsylvanie.

Instacart a déclaré dans un communiqué qu’il était «déterminé à être une solution à long terme pour les foyers EBT SNAP dans tout le pays». Brent Laubaugh, co-président d’Aldi US, a déclaré dans un communiqué que la société était «désireuse de déployer cette mise à jour le plus rapidement possible», faisant allusion à une éventuelle expansion future.

Pendant la pandémie, la demande de livraison de produits d’épicerie a grimpé en flèche

Les clients peuvent utiliser l’application Instacart pour acheter des produits éligibles SNAP chez Aldi. Une fois les articles ajoutés à leur panier, les clients pourront déterminer la part de leur avantage SNAP à appliquer au total de leur commande. Et selon le site Web de l’USDA (l’agence fédérale qui administre SNAP), les avantages ne peuvent être utilisés que pour la nourriture, et les plantes et les graines pour cultiver de la nourriture. Donc, SNAP ne peut pas être utilisé pour couvrir les frais de livraison Instacart ou les pourboires.

Pendant la pandémie, la demande d’épicerie et de livraisons de produits alimentaires à partir de plates-formes telles que Instacart, Grubhub et Shipt a grimpé en flèche, Instacart ayant déclaré à CNBC en mai que le volume de ses commandes clients avait augmenté de 500% par rapport à l’année précédente. Les entreprises de livraison se sont efforcées d’embaucher suffisamment de travailleurs et ont été examinées pour savoir comment elles gèrent les paiements aux restaurants, pour leurs systèmes de paiement et de pourboire des chauffeurs-livreurs, et ont également été critiquées pour ne pas avoir protégé les chauffeurs – dont la plupart sont des contractuels non éligibles aux prestations. de contracter le coronavirus.

Cependant, la plupart des applications de plate-forme de livraison ne sont pas équipées pour accepter les bons d’alimentation, officiellement connus sous le nom de Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, en tant que mode de paiement universel. Walmart accepte SNAP dans certains États lors de la prise en charge d’une commande en ligne, certains emplacements Kroger acceptent le paiement SNAP pour les collectes en bordure de rue des commandes en ligne, et Amazon Prime permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs cartes SNAP pour les achats de nourriture en ligne dans la plupart des États.

SNAP, abréviation de Supplemental Nutrition Assistance Program, est le plus grand programme d’assistance alimentaire aux États-Unis, et pendant la pandémie de coronavirus, le programme s’est développé; entre février et mai, il a augmenté trois fois plus vite qu’au cours d’une période de trois mois, selon une analyse du New York Times. Le Families First Act, qui fait partie du programme de secours d’urgence en cas de pandémie du gouvernement américain adopté en mars, a temporairement réduit une partie du traitement administratif des demandes SNAP afin de permettre aux gens de recevoir de l’aide plus rapidement. Une analyse NPR a révélé que SNAP a augmenté d’environ 40% en conséquence.