Instagram a déployé une mise à jour de l’application Threads, et c’est un changement assez important. Alors que Threads vous permettait auparavant d’envoyer des messages à des amis proches (c’est-à-dire les comptes que vous aviez ajoutés à votre liste «Amis proches» sur Instagram), vous pouvez désormais l’utiliser pour envoyer un message à n’importe quel utilisateur d’Instagram. En tant que seul utilisateur de Threads sur la planète Terre, je suis triste.

D’accord, alors j’ai exagéré. Je ne suis pas le seul utilisateur de Threads – environ 220000 personnes utilisaient l’application Threads d’Instagram l’année dernière. Mais c’est moins de 0,1% des utilisateurs actifs mensuels d’Instagram, qui sont plus d’un milliard. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Threads n’est pas si populaire – il prend essentiellement des choses que vous pouvez déjà faire avec Instagram et vous demande de le faire sur une autre application.

Mais j’utilise Threads parce que ça me semble intime. C’est la seule application de messagerie où il n’y a pas de courrier indésirable, pas de bavardages, pas de discussions de groupe massives à couper et à ignorer. C’est juste moi et mes meilleurs amis. L’application déduit ce que vous faites en fonction de la position et de l’activité de votre téléphone, et tient à jour vos amis proches avec des statuts tels que «En mouvement», «En déplacement», «Refroidir» et «Batterie faible». (Ne paniquez pas – vous pouvez désactiver cette option.) Et vous pouvez envoyer à n’importe quel ami proche une photo ou une vidéo en cliquant sur un seul bouton, sur l’écran d’accueil, via une interface étrangement similaire à celle de Snapchat.

Je comprends pourquoi Instagram fait ce changement. La possibilité de DM n’importe quel utilisateur rend les threads plus largement utiles aux personnes qui n’utilisent pas la fonctionnalité Amis proches. Facebook a également récemment lancé la messagerie multiplateforme sur Instagram et Messenger, apportant certaines des fonctionnalités de Messenger aux DM d’Instagram. Instagram dit que la messagerie multiplateforme ne sera pas activée pour Threads, mais cela montre que la société s’efforce d’intégrer ses divers services et d’attirer plus de clients.

La mise à jour, repérée pour la première fois par Matt Navarra et Jane Manchun Wong sur Twitter, n’est pas un si grand changement dans la pratique. L’application sépare toujours vos DM en onglets pour “Amis proches” et “Tout le monde ailleurs”. L’interface semble presque identique. Les notifications ne sont activées que pour les amis proches par défaut, bien que vous puissiez changer cela.

L’application Instagram Threads est essentiellement devenue l’application Direct qui renaît avec la dernière mise à jour qui permet d’envoyer des messages à tout le monde, pas seulement à des amis proches pic.twitter.com/5JwGDhlejd – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 6 octobre 2020

Pourtant, cette mise à jour est un changement dans la philosophie de Threads. Et sans cette philosophie, je ne suis pas sûr de ce qui rend Threads unique. Je ne vois pas pourquoi je devrais l’utiliser sur des DM Instagram réguliers, sans parler de Messenger, de Snapchat et de toutes les autres choses que j’ai déjà à ma disposition. Bien sûr, j’ai toujours eu la possibilité d’utiliser ces applications pour envoyer des messages à mes amis proches. Mais Threads ne contenait que ces personnes, et cette exclusivité le rendait attrayant pour moi. Les fils semblaient différents.

Mais j’aime aussi les applications qui n’essaient pas d’être tout ce que sont toutes les autres applications. Et bien que Threads n’ait pas fait grand-chose, il était vraiment bon dans la seule chose qu’il faisait: il était très facile de frapper vos personnes préférées. S’il continue de se développer pour devenir un produit polyvalent plus similaire à Instagram Direct, j’espère qu’il ne perdra pas cet objectif.