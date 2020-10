Instagram à ses pieds!, Natalia Téllez avec les jambes sur la table | Instagram

Natalia Téllez, la belle animatrice de télévision, a paralysé Instagram en partageant une photo où elle a l’air vraiment spectaculaire en montrant ses belles jambes.

L’ex de Chumel Torres Il n’a pas manqué l’occasion de montrer sur son compte Instagram officiel à quel point il est vraiment beau et a partagé une photo dans laquelle Natalia Tellez elle a posé avec une robe très coquette et ses jambes sur une table.

Les adeptes du célèbre chauffeur étaient d’accord avec Chumel Torres lorsqu’ils ont vu cette photo, car ils croient également que Natalia est la plus belle fille du monde.

Dans l’image, la célèbre femme vêtue d’une belle robe noire à boules blanches qui malgré sa longueur, n’a pas empêché Natalia Teélez de montrer ses jambes galbées, en les soulevant sur la table, donnant à la photographie un air encore plus coquin. et accompagnée son regard avec un chapeau.

Pour compléter la scène qui ressemble vraiment à un film, l’animateur de Netas Divinas semble boire un jus d’orange riche, très détendu et avec un fond assez naturel.

Natalia Tellez Il a partagé qu’il était dans un hôtel et l’a remercié pour toute l’attention qu’il y a reçue.

Délicieux absolu en un seul endroit, merci @brick_hotel de m’avoir tellement choyé , a écrit l’hôte.

L’image partagée par la célèbre sur son compte Instagram il y a à peine 14 heures a dépassé les 20 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Récemment, Natalia Téllez et Chumel Torres ils sont devenus une tendance lorsque le conducteur a avoué comment sa romance intense avait commencé.

Le chauffeur irrévérencieux a souligné que c’était le coup de foudre qu’il ressentait pour Natalia Téllez; Cependant, ce n’est que plus tard qu’il a réussi à se rapprocher de la star.

Tellez a dû interviewer Chumel Torres pour des raisons professionnelles et même s’il semblait que ce n’était pas ce à quoi Chumibebé s’attendait, puisqu’ils débattaient pour avoir des points de vue différents sur le sujet qu’ils abordaient, quelque chose de positif est venu de là, l’échange de téléphones et une sortie très bientôt, le lendemain.

Chumel Torres a avoué sur le programme Yordi Rosado qu’il était l’hôte d’une réunion dans un bar; cependant, il a écarté tous ses invités pendant qu’il passait la nuit entière à discuter avec la belle hôte.

Le chauffeur a partagé ça Natalia Tellez Elle était directe et lui a demandé s’il l’embrasserait déjà, c’est là que la magie a commencé.

Nous avons discuté pendant des heures jusqu’à ce qu’elle me dise “ maintenant donne-moi un bisou ”, je me suis toujours sentie comme insuffisante et j’ai dit “ non, bien sûr que cela ne se passe pas ” puis je l’ai embrassée au milieu du bar.

Chumel a assuré qu’un ami l’a averti qu’il était enregistré par les personnes présentes embrassant le célèbre; cependant, il fit remarquer qu’il ne s’en souciait pas car il embrassait la plus belle fille du monde.

Et il m’a dit «El Jiots», un de mes meilleurs amis, «hé bébé, tout le monde t’enregistre» et puis j’ai dit «tu crois que je m’en soucie? J’embrasse la plus belle fille de la planète.

Le critique a souligné que la relation avec Natalia est l’une des meilleures choses qu’il ait jamais vécues et qu’il n’a que de beaux mots pour elle; Elle a également partagé qu’elle était une personne assez spéciale.

La belle Natalia Téllez a vécu très proche de l’environnement artistique dès son plus jeune âge, elle est la fille du peintre Guillermo Téllez et la sœur de l’écrivain Artemisa Téllez. Natalia Téllez faisait partie de la célèbre telenovela Rebelde au début, où elle a donné vie à Karen; mais sa facette de chef d’orchestre est celle qui lui a donné le plus de satisfaction dans sa carrière artistique.