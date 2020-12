Instagram gagne Lizbeth Rodríguez enlève ses vêtements pour célébrer | Instagram

La belle Lizbeth Rodríguez a montré que dans certains des meilleurs moments, les vêtements sont sur le chemin et c’est pourquoi elle les a enlevés pour poser pour Instagram et donner de très bonnes nouvelles à ses abonnés. L’ancienne fille de Badabun a partagé que sa famille sur Instagram avait davantage grandi et a décidé d’offrir un cadeau à tous ses followers, trois photographies où elle est vraiment belle et spectaculaire.

La star de Youtube elle se posait comme coquette pour la caméra et avec le typique «comme vous ne réalisez pas» faisant de la nature sa complice avec un paysage verdoyant et totalement naturel. Lizbeth Rodríguez a choisi de porter une paire de petits vêtements noirs qui soulignent ses courbes et lui permettent de montrer ses belles jambes et ses charmes au maximum.

L’ancien hôte de Exposer les infidèles Elle a choisi ses cheveux lâches et sa couleur rose comme look et a montré sa belle anatomie sous différents angles, les photographies ont vraiment enchanté ses adeptes.

Cela peut vous intéresser: ils s’embrassent, Celia Lora et Lizbeth Rodríguez ont un impact avec leur amour

Avec ce post, Lizbeth Rodriguez Elle a cherché à célébrer ses près de 12 millions de followers sur Instagram (11,9), actuellement elle en a moins, 11,6, on ne sait pas pourquoi cette belle femme a perdu des supporters. En plus de la photo, la youtubeuse a partagé un beau message dans lequel elle a remercié tout le monde d’être là pour elle et de soutenir chacun de ses projets.

Même si j’ai toujours dit que le nombre de followers ne définit pas la personne que vous êtes … bien sûr cela me remplit d’émotion sachant que nous sommes tellement de personnes connectées, riant pour la même chose … élevant nos voix ensemble!, A partagé Liz.

Le natif de Tijuana a souligné l’importance de prendre soin de l’autre et de se défendre et a désigné ses disciples comme étant sa famille. Cette publication date du 11 février de cette année et a dépassé le million de réactions sur le célèbre réseau social.

La boîte de commentaires de la publication était remplie de beaux mots pour Lizbeth Rodríguez, ses adeptes ont loué sa beauté et “Je t’aime” a plu sur elle.

Lizbeth Rodriguez Elle a été impliquée dans divers scandales, mais elle a su se défendre et rester fraîche et originale pour ses followers sur les réseaux sociaux, toujours face à tout avec son visage.

REGARDEZ LA BELLE LIZBETH ICI

La youtubeuse a reçu des “mauvaises vibrations” et des mots offensants après l’agitation dans laquelle elle a joué avec Juan de Dios Pantoja. Selon certaines personnes, le désormais mari de Kimberly Loaiza a déchaîné Lizbeth Rodríguez après avoir lancé des railleries avec l’équipe Jukilop en Youtube.

Après avoir lancé ces vidéos, que Liz considérait comme offensantes, la star a souligné que Juan de Dios ne devait pas se moquer d’elle et qu’il y avait beaucoup de choses qui pourraient venir de lui; Au milieu de tout cela, une vidéo très compromettante est sortie dans laquelle le youtubeur est apparu avec une fille qui n’était pas Kim Loaiza.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mais ce n’était pas tout, alors Rodríguez a déclenché des rumeurs selon lesquelles en plus d’être infidèle, Pantoja l’a fait avec un homme et pour couronner le tout, c’était son meilleur ami et Kim, son photographe Kevin Achutegui. Plus tard, des vidéos ont commencé à apparaître qui auraient confirmé cette situation; Cependant, Juan de ios Pantoja a trouvé le moyen exact de tout nier et de vérifier que ces images étaient fausses.

JD Pantoja et Kevin ont nié cette situation dans leurs réseaux sociaux respectifs et ont établi qu’ils n’étaient vraiment que des amis; De plus, ils ne trahiraient jamais la confiance de Kimberly Loaiza comme ça. Même plus tard, le Jukilop a publié une vidéo avec un détecteur de mensonge au milieu avec laquelle ils ont cherché une fois pour toutes à éclaircir les rumeurs.