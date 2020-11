Livia Brito paralyse Instagram en découvrant son abdomen athlétique | Instagram

L’une des célébrités qui a sans aucun doute été placée parmi les favorites sur les réseaux sociaux est Livia Brito, l’actrice cubaine paralyse bon nombre des applications les plus populaires avec chacune de ses publications et encore plus lorsqu’elle montre à ses followers les résultats de votre vie de fitness, tout comme il l’a fait dans les histoires récentes de son récit de Instagram.

Et si une chose est très claire, c’est que malgré le fait que l’actrice n’apparaisse pas sur les écrans pour le moment, cela n’a pas été une raison de négliger sa silhouette mais bien au contraire puisque maintenant elle a l’air plus belle que jamais et grâce à un style discipliné de durée de vie.

Livia britoJusqu’à il y a quelques mois, elle était l’un des visages les plus recherchés sur le petit écran.Cependant, après quelques scandales dans lesquels elle a joué, l’histrionique a décidé de faire une pause et est restée retirée du jeu d’acteur, alors elle s’est concentrée sur elle. réseaux sociaux.

Comme beaucoup de personnalités célèbres qui ont perdu la stabilité de leur emploi, les plateformes sociales ont été le principal moyen par lequel elles restent en contact avec le public et elles ont utilisé ces outils pour atteindre leurs fans de différentes manières.

Dans son cas, Livia s’est attachée à montrer à ses fidèles «soulagés» comme elle l’appelle ses admirateurs, les résultats de mener une vie saine ainsi que de prendre soin de sa peau, l’histrionique est une très belle femme alors les astuces qui les actions lui permettent de se démarquer encore plus et de devenir l’un des plus populaires.

Certaines de ses publications les plus récentes ont fait sensation parmi ses fans après avoir apprécié la star de la télévision avec des tenues de sport révélant tout son abdomen dans lequel il montre sa silhouette marquée.

Dans la plupart d’entre eux, elle apparaît avec un ensemble de deux pièces de sport bleu, l’artiste de 34 ans a déclaré que pendant 4 semaines, elle suivait un régime qui, avec l’exercice, a donné les fruits qu’elle montre elle-même dans ses histoires.

Comment réaliser une silhouette comme Livia Brito?

Atteindre la belle figure qui caractérise Livia Brito n’est pas facile mais ce n’est pas impossible non plus, c’est avoir la ferme conviction d’atteindre cet objectif et être très constante, c’est la reine des feuilletons elle-même qui donne quelques indices pour le réaliser.

Même la native de Ciego de Ávila, Cuba a partagé une recommandation importante à ses abonnés en montrant une annonce à ceux qui souhaitent rejoindre son style de vie.

La célèbre protagoniste des mélodrames avec «La Piloto», «Médicos: Línea de Vida», entre autres productions, est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram où elle compte déjà 5,5 millions de followers. .

Livia elle-même montre que pour y parvenir, il faut un gros effort non seulement dans la création de contenu mais aussi physique, comme elle le révèle dans l’une de ses histoires. La belle et active Cubaine indique que sa journée commence à 6h40, heure à laquelle elle se prépare à commencer avec l’une de ses routines et pour un échantillon, nous partageons l’une des vidéos qu’elle a récemment téléchargées.

Devant le miroir, la célèbre femme née à La Havane a montré son micro tour de taille à ses fans tout en répandant une crème sur toute la zone qui pourrait éventuellement aider à réduire les mesures au début de ses exercices.

Une autre de ses histoires montre Brito dans une pose très séduisante tout en portant une tenue deux pièces rouge et noire, la femme cubaine a placé une de ses mains sur la maille sport qu’elle portait, qu’elle a discrètement abaissée pour montrer un peu plus la zone de l’abdomen. .

Avec un bagage musical qui renvoie à l’un des thèmes du moment, Livia dédie des sourires à ses followers et quelques autres poses qui leur couperaient sans aucun doute le souffle.