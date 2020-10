Président Trump a été en contact étroit et sans masque avec de très nombreuses personnes – dans son administration et autrement – au cours des derniers jours … des personnes qu’il a peut-être exposées au coronavirus.

Comme vous le savez … POTUS et First Lady Melania testé positif au COVID-19 jeudi soir et Trump dit qu’ils ont commencé leur processus de quarantaine et de récupération.

Encore, Trump contracte le virus tout le monde a maintenant retracé ses pas la semaine dernière. Même s’il n’a été testé positif que jeudi, il aurait pu être contagieux plusieurs jours auparavant. Comme nous l’avons signalé, son conseiller Hope Hicks testé positif heures avant Trump, et ils avaient voyagé ensemble.

Mais revenons … au samedi 26/09, quand Trump nomme Amy Coney Barrett et marche juste à côté d’elle car les deux ne portent pas de masques.

Dimanche, Trump tient une conférence à la Maison Blanche et va plus tard jouer au golf au National Golf Club de Sterling, en Virginie.

Lundi est un grand jour – le Prez rencontre des représentants de Lordstown Motors de l’Ohio sur la pelouse sud du WH, ainsi que 2 membres du Congrès. Plus tard, il est en contact étroit avec VP Mike Pence, des membres de son administration et du Congrès, et des représentants de l’État lors d’une conférence, par hasard, sur les kits de test COVID.

Ensuite, bien sûr, Trump se rendra avec Melania et sa famille à Cleveland mardi pour le premier débat présidentiel. Bien que des membres de sa famille portent des masques, Trump ne l’est pas. Hope Hicks faisait partie de l’équipe qui a voyagé avec Trump pour le débat.

Maintenant, plusieurs personnes, dont le VP Pence, Barrett, Joe Biden et sa femme ont été testés négatifs – mais cela ne signifie pas que tout le monde est hors du bois car le virus a une période de gestation.

Mercredi, Trump se rend au Minnesota pour une collecte de fonds privée et un rassemblement en plein air. Encore une fois, Hicks est avec lui. Lors du rassemblement, Trump a jeté des chapeaux à la foule. Yikes!

Au retour, Hicks révèle qu’elle se sent malade et s’isole sur Air Force One. Malgré sa maladie et sa proximité avec Trump, le président s’envole pour sa station de Bedminster, dans le New Jersey, jeudi pour une collecte de fonds privée. Plusieurs aides qui étaient à proximité de Hicks abandonnent des plans pour l’accompagner.

Pendant ce temps, Ivanka – qui a également eu des contacts étroits avec son père, FLOTUS et Hicks – se rend à Charlotte pour rencontrer des supporters. Peu de temps après, il est révélé que Hicks a été testé positif … ainsi que POTUS et FLOTUS.

Ivanka et son mari, Jared Kushner, a déclaré vendredi qu’ils avaient été testés négatifs.

Gardez à l’esprit que cette chronologie ne montre qu’un large aperçu de la propagation potentielle et de l’effet d’entraînement du test positif de Trump. Il y a beaucoup d’autres personnes potentiellement exposées – dont plusieurs ont été testées négatives … jusqu’à présent.