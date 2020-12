T

Le gouvernement a mis en place une interdiction de voyager pour les passagers arrivant en Angleterre en provenance d’Afrique du Sud après que deux cas d’une autre nouvelle souche de Covid-19 liée au pays aient été identifiés au Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a averti que la nouvelle variante “hautement préoccupante” serait plus transmissible que la souche mutante qui a abouti à la création des nouvelles restrictions de niveau 4.

On pense qu’il est à l’origine d’une augmentation des cas en Afrique du Sud et a été découvert chez deux personnes au Royaume-Uni, que l’on pense être des contacts de ceux qui ont voyagé entre les deux pays au cours des dernières semaines.

À partir de 9 heures le soir de Noël, les visiteurs arrivant en Angleterre qui ont été ou ont transité par l’Afrique du Sud au cours des 10 jours précédents ne seront pas autorisés à entrer et les vols directs seront interdits, a déclaré le ministère des Transports (DfT).

Matt Hancock: Deux cas d’une autre nouvelle variante de Covid-19 ont été détectés au Royaume-Uni, importés d’Afrique du Sud

L’interdiction exclut le fret et le fret sans passagers, et n’inclut pas non plus les ressortissants britanniques et irlandais, les titulaires de visa et les résidents permanents, qui pourront entrer mais doivent s’isoler pendant 10 jours avec leur ménage.

Les exemptions généralement en place – y compris pour celles liées à l’emploi – ne s’appliqueront pas et les passagers arrivant en Angleterre en provenance d’Afrique du Sud après 21 heures mercredi ne peuvent pas être libérés de l’auto-isolement via Test to Release.

Lors d’un point de presse à Downing Street mercredi après-midi, M. Hancock a déclaré: “Cette nouvelle variante est très préoccupante car elle est encore plus transmissible et elle semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante découverte au Royaume-Uni.”

Il a ajouté: «Toute personne au Royaume-Uni qui a été en Afrique du Sud au cours des quinze dernières semaines et toute personne qui est un contact étroit avec quelqu’un qui a été en Afrique du Sud au cours des quinze dernières semaines, doit immédiatement se mettre en quarantaine.

“Ils doivent restreindre tout contact avec toute autre personne.”

L’interdiction et les mesures d’auto-isolement élargies seront maintenues à l’étude, a déclaré le DfT.

On pense que le volet «britannique» du coronavirus a muté au hasard dans le Kent dès septembre et a incité le Premier ministre à abandonner l’assouplissement proposé des restrictions à Noël.

Les derniers chiffres suggèrent que la souche sud-africaine était à l’origine d’un nombre record de personnes transportées à l’hôpital.