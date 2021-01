S

La CONMEBOL a «exprimé sa solidarité» avec Edinson Cavani et a fustigé la FA anglaise pour sa décision de suspendre l’attaquant de Manchester United pour une publication offensive sur les réseaux sociaux.

La CONMEBOL a déclaré que le jugement de la FA “ne tenait pas compte des caractéristiques culturelles et de l’utilisation de certains termes dans le discours quotidien en Uruguay”.

Le joueur de 33 ans avait répondu à un message le félicitant pour son succès contre Southampton en novembre avec un message utilisant le mot espagnol “ negrito ”.

Le mot se traduit par «petite personne noire». Il est couramment utilisé comme terme d’affection en Uruguay et dans d’autres pays hispanophones, mais il est considéré comme offensant ailleurs.

Dans un communiqué publié mardi, l’instance dirigeante du football en Amérique du Sud a déclaré: «La CONMEBOL exprime sa solidarité avec le joueur Edinson Cavani, sanctionné par l’Association de football d’Angleterre.

“La mesure disciplinaire pour le joueur exceptionnel de l’équipe uruguayenne ne tient clairement pas compte des caractéristiques culturelles et de l’utilisation de certains termes dans le discours quotidien en Uruguay.

<< Le jugement de ces types de déclarations, dans le cadre d'un processus pouvant entraîner des sanctions pour l'athlète et qui affectent sa réputation et sa réputation, doit toujours être effectué en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été faites et, surtout toutes, particularités culturelles de chaque acteur et de chaque pays.

“La CONMEBOL condamne et condamnera toujours avec la plus grande énergie toute manifestation raciste ou discriminatoire, mais le cas spécifique pour lequel Cavani a été sanctionné ne constitue pas l’un d’entre eux.”

Cavani a déjà purgé un match de son interdiction de trois matches et manquera la demi-finale de la Coupe Carabao de mercredi contre Manchester City et le match de troisième tour de la FA Cup samedi contre Watford.

Outre la suspension et l’amende, Cavani doit également suivre un cours d’éducation dans le cadre de sa punition.

Rapports supplémentaires par PA.