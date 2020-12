T

ce matin, un grand nombre de détaillants et de restaurateurs en difficulté ont été très soulagés, grâce à l’interdiction par le gouvernement des expulsions de locataires d’immeubles commerciaux jusqu’à fin mars 2021.

Cette décision offrira une marge de manœuvre aux entreprises qui ont véritablement besoin de soutien après des verrouillages et un commerce considérablement plus faible en raison des restrictions de niveau. Mais le gouvernement aurait dû chercher un moyen de s’assurer que l’aide, qui a commencé plus tôt cette année, n’est là que pour ceux qui en ont vraiment besoin.

Le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, dit que le soutien est destiné à ceux qui ont le plus de difficultés pendant la pandémie, et que ceux qui sont capables de payer leur loyer devraient le faire. Mais un certain nombre de propriétaires de commerces de détail affirment qu’il existe des entreprises de grande distribution qui peuvent payer, mais qui ne le feront pas.

Le directeur général d’une entreprise de centres commerciaux a déclaré que l’entreprise avait vu des entreprises «très rentables et / ou bien capitalisées» refuser de cracher. Le patron dit que le soutien aurait dû être dirigé vers les petits détaillants indépendants et les entreprises d’accueil, et il a raison. Ce sont les entreprises qui essaient de s’assurer que leurs entreprises seront toujours là l’année prochaine. Ils ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent avoir.

en relation

Un certain réconfort pour les propriétaires d’immeubles est qu’il s’agit d’une «extension finale» des protections contre la menace d’expulsion. Des orientations supplémentaires pour soutenir les négociations entre les propriétaires et les locataires seront également publiées prochainement.

Bien que certains propriétaires de propriétés commerciales aient été agressifs cette année, le gouvernement affirme que la majorité des propriétaires ont fait preuve de «flexibilité, de compréhension et d’engagement à protéger les entreprises pendant une période particulièrement difficile».

Un certain nombre de congés de location et de reports ont été convenus entre les propriétaires et les locataires, mais certaines entreprises n’ont conclu aucun accord.

Une étude de septembre a estimé que le loyer total impayé pour les biens commerciaux britanniques entre fin mars et fin décembre sera d’environ 4,5 milliards de livres. La dernière extension signifie que certains propriétaires peuvent également s’attendre à voir leurs revenus touchés au premier trimestre de 2021.

en relation

Alison Hardy, associée du cabinet d’avocats Ashurst, déclare: «Le gouvernement a une fois de plus appliqué une approche globale, protégeant tous les locataires de l’entreprise, que la pandémie affecte encore ou non leur entreprise.»

Les efforts du gouvernement sont les bienvenus, mais les propriétaires peuvent aussi avoir besoin de soutien.