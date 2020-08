L’éditorial le plus cruel d’un journaliste espagnol contre Messi

« La tyrannie des vestiaires est partie. »

Le propriétaire de cette phrase directe est Juanma Castaño, directrice du programme espagnol Le Partidazo de la chaîne Chape et le seul destinataire est Lionel Messi pour sa décision de quitter Barcelone. C’est l’un des éditoriaux les plus cruels que La Pulga a reçus ces dernières heures, depuis l’annonce qui a choqué le monde.

« Le comportement de Messi est absolument injuste avec le club qui lui a versé religieusement le meilleur salaire du monde ces dernières années. Je ne peux pas défendre cette position, elle part au pire moment. Les fans de Barcelone l’ont découvert parce que Messi a envoyé un burofax au Barça et qu’un média argentin a dit que c’était incroyable. Avec les réseaux sociaux de Messi que des millions de téléspectateurs suivent toujours il n’a pas eu le courage de dire à tous les supporters du Barça que c’est lui qui a pris la décision de partir « Juanma a commencé. La note a été publiée par le célèbre journal espagnol Marca.

« Est-ce qu’un leader part? »Se demanda Castaño. «Pour moi non, pour moi Messi montre qu’aujourd’hui il n’est pas un leader. La tyrannie de Messi est partie. Messi n’a pas été un leader, il a imposé ses règles dans le vestiaire. Et il y a des gens dans ce vestiaire qui ont souffert avec Messi. Bartomeu le mérite car il a gouverné le Barça en ayant peur de Messi. Ils ont nourri un monstre et l’ont mangé », s’élança.

Josep Maria Bartomeu et Lionel Messi (.)

Bien sûr, le journaliste espagnol a également eu des mots très forts pour le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu. « Sa gestion est désastreuse », exprimé à titre de résumé. Et il a repris sa vive critique de l’Argentin et de son principal partenaire dans le vestiaire, Luis Suárez: «Barcelone aurait dû amputer le partenariat Messi-Luis Suárez avant. Le couple Messi-Luis Suárez a fini par être toxique pour le club. Ce n’est pas un hasard si la décision de Messi intervient 24 heures après que Koeman a déclaré qu’il n’avait pas Luis Suárez. Le fait que ces deux-là aient été ensemble tout le temps, isolés du groupe, a fini par être très néfaste pour le Barça. Parce que la décision de quitter Luis Suárez a dérivé ou a amené Messi à dire aujourd’hui qu’il voulait quitter le club ».

«Je ne peux pas imaginer Xavi partir comme ça ou Iniesta, Puyol partir comme ça. Un leader du Barça part-il? Pas pour moi. Le meilleur joueur de l’histoire de Barcelone part. Il y a beaucoup de joueurs du Barça qui ne se soucient pas si Messi part parce que beaucoup ont souffert avec Messi à leurs côtés. Il a une face cachée. Quand les choses ne sont pas faites comme il l’entend, il part », conclu.

C’est ainsi que Lionel Messi a communiqué à Barcelone qu’il voulait partir

La bombe a explosé ce mardi lorsque La Pulga a communiqué via burofax à la direction Blaugrana qui veut quitter le club. Selon les porte-parole du club, l’attaquant a demandé à faire usage de l’option qui apparaît dans son contrat pour le résilier automatiquement à la fin de chaque saison. La presse européenne avait révélé il y a des mois l’existence d’un clause secrète que l’Argentin avait avec le club où La Pulga avait la possibilité d’émigrer à la fin de chaque saison sans aucun coût économique.

Pour l’activer, le joueur devait signaler son intérêt à partir avant le 10 juin, ce qu’il n’a pas fait. Mais à cette occasion, comme il s’agit d’une saison inhabituelle au cours de laquelle le calendrier a été modifié par la pandémie de coronavirus et la compétition s’est terminée en août et non en mai, du côté du footballeur, ils comprennent que cette période aurait dû être automatiquement allongée. C’est pourquoi Messi aurait choisi de l’activer et, de cette manière, il serait footballeur libre le 1er septembre.

Cependant, ce détail contractuel sera essentiel dans les prochaines heures, car, selon les médias catalans, de Barcelone, ils comprennent qu’elle ne peut plus être couverte par la clause car elle a expiré en juin. Par conséquent, celui qui veut rester avec le footballeur devra payer 700 millions d’euros, le prix de sa clause de résiliation.

PLUS SUR CE SUJET:

Dans les coulisses de la décision de Lionel Messi de quitter Barcelone: ​​les détails qui l’ont fait exploser et le premier appel qu’il a reçu

Fantaisie ou réalité? En Espagne, ils assurent qu’il y a une dernière possibilité que Lionel Messi continue à Barcelone

Combien coûte le pass de Lionel Messi en fonction de la valeur marchande

Les mèmes les plus drôles sur l’avenir de Lionel Messi: le football argentin et la destruction de Barcelone comme principaux objectifs

Les messages de Carles Puyol, Luis Suárez et Arturo Vidal après la décision de Lionel Messi

Les 5 raisons pour lesquelles Lionel Messi a décidé de quitter Barcelone