Levante et Valence ont fait match nul et vierge dans un match de forces de niveau et pratiquement aucune chance de but, dans lequel la plus grande expérience du Levantin a rencontré l’intensité d’un jeune Valence.

Les alignements, avec un Levante composé de joueurs réguliers et un Valence en proie à des joueurs sans antécédents en première division, ont fait les favoris des Levantins et c’est l’équipe de Paco López qui a mené le plus en première mi-temps.