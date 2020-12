. / EPA / MAURICE VAN STEEN

Amsterdam, 9 décembre . .- Un but du Colombien Luis Muriel à la 85e minute a certifié la qualification de l’Atalanta pour les huitièmes de finale de Ligue des champions contre l’Ajax (0-1), impuissant face à le but rival et continuera à jouer la Ligue Europa.

Muriel est sorti à la 79e pour remplacer son compatriote Duván Zapata, qui a joué un bon match, et n’a eu besoin que de six minutes sur le terrain pour régler le score. Le milieu de terrain Remo Freuler a volé le ballon après un échec de la défense néerlandaise et a donné à l’attaquant colombien une passe verticale qui l’a laissé seul devant le gardien de but. Il a tenu bon, a emmené André Onana sur la gauche et a donné la poussée finale au match en envoyant le ballon au fond des filets.

C’était un duel du moins au plus dans lequel l’équipe italienne valait un match nul, alors que les locaux avaient besoin de la victoire pour aller au deuxième tour. Dans le duel tactique entre les entraîneurs Erik ten Hag et Gian Piero Gasperini, ce dernier a mieux joué ses cartes. Il a enduré l’assaut des Néerlandais quand ils ont pressé, surtout en seconde période, et a eu raison avec les changements.

Dès le départ, il était clair que le jeu, loin d’être un sprint d’une centaine de mètres, serait une course de longue distance et les deux équipes se préoccupaient avant tout de ne pas encaisser un but précoce. En fait, le premier tir entre les trois clubs intervient juste avant la pause, une tête de la recrue Brian Brobbey après un bon centre d’Antony dos Santos sur la droite que le gardien italien Pierluigi Gollini a sauvé sans problème.

Ten Hag a fait ses débuts dans la meilleure compétition européenne pour l’attaquant Brobbey, qui a été promu en équipe première cette saison. L’attaquant de 18 ans est un autre exemple de la carrière sans fin et a été remplacé à la mi-temps par une collision sur le terrain avec son coéquipier Nicolás Tagliafico.

L’Ajax était le propriétaire et le seigneur de la possession du ballon dans les 45 premières minutes, bien qu’il n’ait pas atteint clairement l’objectif rival et ait tenté sa chance surtout à l’intérieur. À la 15e minute, Brobbey a contrôlé son dos à la surface, l’a donné à Noussair Mazraoui et le tir du Marocain a été effacé par un défenseur de corner.

L’équipe dirigée par Ten Hag a ensuite tenté de loin, avec un coup franc de Zakaria Labyad qui a frappé la barrière et un tir de Ryan Gravenberch qui est allé trop haut.

L’Atalanta, de son côté, bien installé sur le terrain, a résisté à la timide pression des Néerlandais et a montré ses dents sur la contre-attaque sous la direction d’Alejandro «Papu» Gómez, qui a bien intégré le Colombien Duván Zapata.

Gómez a donné à Marten de Roon un bon ballon sur le bord de la surface, mais le milieu de terrain de l’équipe italienne l’a envoyé dans les nuages ​​à la 19. Puis, l’Ajax a avancé la ligne défensive et a forcé deux occasions dangereuses pour Atalanta à aboutir à un hors ligne. Jeu.

La deuxième partie a apporté à la rencontre la tension attendue pour un duel qui a décidé d’une place en huitièmes de finale de la plus haute compétition européenne. L’Ajax a mis les hommes sur la ligne offensive, a laissé des espaces derrière et l’équipe a essayé d’en profiter.

Premièrement, Freuler n’a pas réussi à terminer une opportunité imbattable dans la région. Ensuite, l’Argentin Lisandro Martínez a sauvé son équipe en envoyant le ballon sur un corner après deux occasions nettes d’Atalanta sur la gauche, tous deux nés aux pieds d’un providentiel Matteo Pessina. Ensuite, Mazraoui a sauvé le but en détournant un tir avec André Onana déjà battu en corner.

Au fur et à mesure que le chronomètre avançait, Ajax se réveillait et se jetait de plus en plus dans la tombe ouverte, sachant que l’égalité les laisserait éliminés. Ten Hag a pris l’arrière arrière Nicolás Tagliafico, qui avait un carton jaune, hors du gazon et a mis le vétéran Klaas-Jan Huntelaar.

En 75, l’Ajax avait la qualification entre ses mains. Une combinaison interne entre Quincy Promes, Antony dos Santos et Jurgen Ekkelenkamp a laissé Davy Klaassen seul devant le gardien. Le milieu de terrain a tiré trop centré par le bas et Gollini l’a effacé avec sa jambe droite.

L’expulsion du joueur local Gravenberch pour un double jaune et le but de Muriel en 85 ont mis fin au match, alors que l’Ajax tentait avec plus de cœur que de tête avec de longues balles qui n’intimidaient guère l’équipe italienne. L’Atalanta se qualifie comme deuxième du groupe D, mené par Liverpool, tandis que les Néerlandais terminent à la troisième place et joueront la Ligue Europa.

Fiche technique:

0. Ajax: Onana; Tagliafico (m.63, Huntelaar), Martínez (m. 92, bois, m.95, Álvarez), Schuurs, Mazraoui; Gravenberch, Labyad (m.63, Ekkelenkamp), Klaassen; Tadic, Brobbey (m.46, Promes) et Antony dos Santos.

1. Atalanta: Gollini; Djimsiti, Romero, Tolói; Gosens (mort en 79, Palomino), Freuler, De Roon, Hateboer; Zapata (m.79, Muriel), Pessina et Gómez.

Buts: 0-1, m. 85: Muriel.

Arbitre: L’Espagnol Carlos del Cerro a montré le carton jaune Tagliafico de l’Ajax et Freuler de l’Atalanta. De même, il a expulsé Gravenberch après lui avoir montré deux cartons jaunes.

Incidents: match correspondant à la sixième et dernière journée du groupe D de la Ligue des champions, disputé à huis clos à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam.

David Morales Urbaneja