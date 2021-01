Image de fichier de Rogelio Funes Mori (avant) de Rayados de Monterrey. . / Miguel Sierra / Archives

Guadalajara (Mexique), 9 janvier . .- Les Rayados de Monterrey, menés par Javier Aguirre, ont battu Atlas 0-2 ce samedi avec un doublé de l’Argentin Rogelio Funes Mori lors de la première journée du tournoi de football mexicain Clausura 2021 .

Avec 35 secondes au compteur, Monterrey a conclu son premier jeu dangereux quand Arturo González a terminé un ballon dans la zone qui s’est écrasé dans le poteau et que dans une seconde mi-temps Funes Mori a poussé pour 0-1.

Les Rayados d’Aguirre ont poursuivi leur offensive et à 31 ans, González a tiré un ballon dangereux du milieu de gamme qui a été rejeté par le gardien colombien Camilo Vargas.

Jusqu’à 38 ans, Atlas a réussi un tir au but grâce à l’Argentin Javier Correa, mais six minutes plus tard, Monterrey a obtenu un penalty que Funes Mori a converti en 0-2.

Au début de la seconde période, les Rayados fermaient les espaces et gênaient le match de l’Atlas, qui montrait son désespoir de ne pas pouvoir attaquer avec l’expulsion de José Abella à 60 ans.

Dans les 20 dernières minutes, Monterrey a prêté le ballon à Atlas et abaissé la pression défensive, dont Atlas a profité pour qu’Ignacio Malcorra et Aldo Rocha mettent le gardien Hugo González en danger.

Le samedi jour de la première date sera de retour à l’action plus tard avec les matchs de Tigres UANL-León et América-San Luis.

-Fiche technique:

0. Atlas: Camilo Vargas; José Abella, Anderson Santamaría, Gaddi Aguirre, Luis Reyes; Pablo González (Diego Barbosa m 45), Ignacio Malcorra (Milton Caraglio m 82), Brayan Garnica (Jairo Torres m 45), Aldo Rocha; Luciano Acosta (Jonathan Herrera m.73) et Javier Correa.

Entraîneur: Diego Cocca.

2. Monterrey: Hugo González; César Montes, Jesús Gallardo, Sebastián Vegas, Stefan Medina; Matías Kranevitter (Jonathan González à 80 ans), Arturo González (Celso Ortiz à 80 ans), Carlos Rodríguez (Maximiliano Meza à 54 ans); Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen (Ake Loba m.67) et Avilés Hurtado (Miguel Layún m.54).

Entraîneur: Javier Aguirre.

Buts: 0-1, m.1: Rogelio Funes Mori. 0-2, m. 45 + 2: Rogelio Funes Mori.

Arbitre: Oscar Mejía. Il a exposé José Abella. Il a averti Anderson Santamaría, Gaddi Aguirre, Vincent Janssen et César Montes.

Incidents: Match de la première journée de la Clausura 2021 du football mexicain, qui s’est déroulé au stade Jalisco de Guadalajara, dans l’ouest du Mexique.