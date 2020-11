Les joueurs de Chivas célèbrent un score contre Necaxa ce samedi, au stade Akron de la ville de Guadalajara, dans l’état de Jalisco (Mexique). . / Francisco Guasco

Guadalajara (Mexique), 21 novembre . .- Les Chivas de Guadalajara ont battu Necaxa 1-0 ce samedi lors des barrages de l’Apertura 2020 du football mexicain et ont obtenu leur laissez-passer pour les quarts de finale du tournoi.

Pour Guadalajara, entraîné par Víctor Manuel Vucetich, Jesús Angulo s’est converti à la 54e minute.

Guadalajara a dominé la première mi-temps et s’est fatigué d’atteindre la zone et d’échouer, tandis que Necaxa n’a pas généré d’offensive.

Avec 71% de possession, les Chivas avaient plus de quatre tirs de Ángel Zaldívar, et le plus clair, un poste de Gilberto Sepúlveda à la 42e de Jesús Angulo.

Guadalajara a maintenu sa proposition offensive et avec seulement une minute en seconde période, Isaác Brizuela a tiré sur le bord de la surface au-dessus de la barre transversale.

En 54, une triangulation de Chivas s’est terminée par une passe de Zaldívar à Angulo, qui a créé un espace dans la surface et défini le 1-0 au poteau droit du gardien Luis Malagón.

Guadalajara a donné le ballon à Necaxa dans les dernières minutes, et des tirs du Chilien Yerko Leiva et du Colombien Jhoao Rodríguez ont menacé le but du gardien Raúl Gudiño.

Plus tôt ce samedi, le play-off Apertura a commencé lorsque Pachuca a battu Santos Laguna 3-0 et a remporté sa place en quarts de finale.

Les barrages du tournoi se poursuivront ce dimanche avec les affrontements entre les Tigres UANL-Toluca et Monterrey-Puebla. A partir de cette paire de duels, les deux autres membres des quarts de finale d’Apertura seront définis.

-Fiche technique:

1. Guadalajara: Raúl Gudiño; Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier; Jesús Molina (Antonio Briseño m.83), Isaác Brizuela, Uriel Antuna (Ronaldo Cisneros m.90), Jesús Angulo, Fernando Beltrán (Cristian Calderón m.90); Ángel Zaldívar (Alan Torres, 82 ans).

Entraîneur: Víctor Manuel Vucetich.

0. Necaxa: Luis Malagón; Idekel Domínguez, Unai Bilbao, Jair Pereira (Mario de Luna, 45 ans), Julio González; David Cabrera (Fernando Arce, 72 ans), Alejandro Zendejas (Maximiliano Salas, 45 ans), Claudio Baeza (Yerko Leiva, 73 ans); Lucas Passerini, Juan Delgado et Ian González (Jhoao Rodríguez, 57 ans).

Entraîneur: José Guadalupe Cruz.

But: 1-0, m.54: Jesús Angulo.

Arbitre: César Ramos. Il a averti Jesús Molina, Jhoao Rodríguez, Claudio Baeza, Unai Bilbao, Lucas Passerini, Yerko Leiva et Raúl Gudiño.

Incidents: match éliminatoire de l’Apertura 2020 du football mexicain, joué au stade Akron de Guadalajara, dans l’ouest du Mexique.