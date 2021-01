Defensor et Boston River n’ont pas fait match nul lors de leur match du groupe b – date 7, disputé ce mercredi au stade Luis Franzini.

Le local a commencé à gagner avec un but d’Ignacio Laquintana à la 42e minute de la première mi-temps, tandis que grâce à Facundo Rodríguez, le visiteur a égalisé le match dans les dernières minutes du match.

La figure de la réunion était Facundo Rodríguez. L’attaquant de Boston River a marqué 1 but et a donné deux coups de pied au but contre Defensor Sporting.

Également clé dans le stade Luis Franzini, Ignacio Laquintana. Le milieu de terrain du Defensor Sporting s’est démarqué contre Boston River en marquant 1 but.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu un grand nombre de réprimandes: Franco Zuculini, Ignacio Laquintana, Rubén Bentancourt, Mathias Cardacio, José Alberti et Facundo Rodríguez.

L’entraîneur du Defensor, Gregorio Pérez, a mis en place une formation 4-5-1 sur le terrain avec Matías Castro dans le but; Emiliano Álvarez, Matías Rocha, Facundo Mallo et Rodrigo Rojo sur la ligne défensive; Alvaro González, Mathias Cardacio, Franco Zuculini, Tabaré Viudez et Ignacio Laquintana au milieu; et Álvaro Navarro dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Juan Tejera ont été plantés avec une stratégie 4-4-2 avec Gonzalo Falcón sous les trois costumes; Leandro Lozano, Nicolás Barán, Carlos Valdez, Pedro Silva Torrejón en défense; Pablo Álvarez, Santiago Arias, Agustín Nadruz et Wiston Fernández au milieu de terrain; et Rubén Bentancourt et Alejandro Martinuccio à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Claudia Umpiérrez Rodríguez.