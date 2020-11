Gabriel Barbosa de Flamengo célèbre après avoir marqué un but aujourd’hui, lors d’un match pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores entre Racing et Flamengo au stade Presidente Per n dans la ville d’Avellaneda, dans la province de Buenos Aires (Argentine) . . / Marcelo Endelli

Buenos Aires, 24 nov . .- Flamengo, qui a perdu 1-0 à la suite d’un but de Héctor Fértoli, a fait match nul 1-1 avec le Racing Club mardi lors du match aller des huitièmes de finale grâce à Gabriel ‘Gabibol’ Barbosa, qui est revenu dans l’équipe après s’être remis d’une blessure et a marqué l’égalité deux minutes après le but de «La Academia».

Les Brésiliens ont joué les dix dernières minutes avec une de moins en raison de l’expulsion de Thuler.

À 13 minutes, l’Uruguayen Fabricio Domínguez a pris trois hommes de Flamengo sur l’aile droite avec un pur dribble à la vitesse et a envoyé un centre au ras du sol au premier poteau. Fértoli a anticipé son marqueur et avec une touche subtile a dévié le ballon, qui est passé sous le corps de Diego Alves.

Le match nul des champions actuels des Libertadores, marqué deux minutes plus tard par «Gabigol», était très similaire.

Bruno Henrique a débordé à gauche de son attaque et a aidé Barbosa avec une grande précision, qui a poussé le ballon vers le filet sans difficulté car Gabriel Arias avait été mal positionné après la passe de Henrique.

L’intensité n’a pas diminué et les deux équipes ont continué à générer des jeux dangereux avec des transitions rapides de la défense à l’attaque.

Racing Club avait plus de possession, mais les Brésiliens sont sortis rapidement sur une contre-attaque si nécessaire.

A 32 ans, le poteau a évité ce qui aurait été l’un des plus beaux buts de ce Libertadores.

Henrique a de nouveau gagné sur la gauche et a cherché l’angle le plus éloigné du gardien de but, mais son tir a touché la barre transversale.

Dès le début de la seconde mi-temps, l’arbitre a annulé un but à Lisandro López car il considérait qu’il y avait une infraction précédente.

«Licha» López a eu une occasion de marquer clairement sur le jeu suivant, mais a échoué dans la définition.

A 57 ans, ‘Gabigol’, absent lors des derniers matches pour blessure, a été remplacé par précaution

À 59 ans, c’est Flamengo qui a célébré un but qui a ensuite été annulé, dans ce cas en raison d’une position avancée.

Le jeu s’est poursuivi avec son rythme intense et les visiteurs ont progressivement commencé à montrer qu’ils attaquaient beaucoup mieux qu’ils ne défendaient.

Au Racing Club, la fatigue est devenue de plus en plus perceptible et l’intensité a chuté.

A 77 minutes, le Racing a inscrit un autre but annulé par l’arbitre.

À 82 ans, Thuler était rouge-rouge pour un coup de pied puissant qui a frappé Lisandro López.

À la fin, il y a eu une émeute avec des bousculades, des insultes et des menaces de coups.

Le jeu a été joué sous une tempête intense qui est tombée sur la ville de Buenos Aires d’Avellaneda.

Le retour aura lieu à Rio de Janeiro le 1er décembre.

– Fiche technique:

1. Racing Club: Gabriel Arias; Alexis Soto, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena, Fabricio Domínguez (mort en 66 ans, Iván Pillud); Matías Rojas, Leonel Miranda; Héctor Fértoli (m.90, Santiago Godoy); Lisandro López et Nicolás Reniero.

Entraîneur: Sebastián Beccacece.

1. Flamengo: Diego Alves; Renê (m.93, Gustavo Henrique), Thuler, Leo Pereira, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson, Giorgian De Arrascaeta (m.86, Diego Ribas), Éverton Ribeiro (m.86, Joao Gomes); Bruno Henrique et Gabiel Barbosa (m.57, Vitinho).

Entraîneur: Rogerio Ceni.

Buts: 1-0, m.13: Héctor Fértoli. 1-1, m.15: Gabriel Barbosa

Arbitre: Le Vénézuélien Alexis Herrera a expulsé Thuler (m.82) et Natan de Souza (m.85, il était sur le banc) et a averti Fabricio Domínguez, Sigali et Gerson.

Incidents: le match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores s’est déroulé sans public au stade Presidente Perón, connu sous le nom de Cilindro de Avellaneda.