Un but de José Luis Gayá à la 96e minute, lors de la dernière action du match, lorsque l’Espagne a déploré son manque de punch, a égalé le but de Timo Werner et a sauvé un match nul 1-1 contre l’Allemagne à la Stuttgart Arena, lors du match retour de Luis Enrique avec une équipe renouvelée et quatre nouveaux venus: Ferrán Torres, Ansu Fati, Mikel Merino et Óscar Rodríguez.

Le retour tant attendu de Luis Enrique promettait les mêmes émotions de grandeur que ses débuts en tant qu’entraîneur. De Wembley à la Stutgart Arena. De l’Angleterre à l’Allemagne, deux équipes de puissance éternelle qui se réinventent quand les moments de détresse arrivent. Les Allemands sortent d’un récent basé sur la physicalité, avec un lot qui a montré lors de la récente finale de la Ligue des champions que le football moderne parle une nouvelle langue.