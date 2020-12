Photographie fournie par la Fédération péruvienne de football (FPF) du milieu de terrain uruguayen, nationalisé du Pérou, Jorge Cazulo soulève le trophée qui a couronné le Sporting Cristal ce dimanche en tant que champion de la première division du Pérou après avoir fait match nul lors du match retour de la finale 1-1 contre à l’Université des Sports du Stade National de Lima aujourd’hui à Lima (Pérou). . / Fédération péruvienne de football (fpf)

Lima, 20 décembre . .- Le Sporting Cristal a atteint son cinquième titre au cours de la dernière décennie dans le football péruvien après avoir fait match nul 1-1 avec l’Universitario de Deportes dimanche et clôturé les deux matchs de la finale de la Liga 1 cette année avec un agrégat 3-2.

L’équipe dirigée par le péruvien Roberto Mosquera a ainsi atteint le vingtième titre de son record et le cinquième d’une décennie rêvée, au cours de laquelle il a remporté les championnats de 2012, 2014, 2016, 2018 et 2020.

Mosquera a également ajouté son deuxième championnat consécutif, puisqu’il a également remporté l’année dernière avec Binational, qui a battu Alianza Lima, une équipe qui cette année est descendue en deuxième division.

Ce dimanche, au Stade National de Lima, l’équipe bleu ciel a contrôlé les actions et a su gérer le résultat obtenu lors du match aller de la finale, remportée 2-1 mercredi dernier.

C’est l’U, poussé par un bon résultat, qui est sorti avec tout dès la première minute de jeu, même si malgré l’impulsion de ses joueurs, il a de nouveau montré des problèmes pour résoudre le solide réseau défensif formé par Mosquera.

L’équipe dirigée par l’Argentin Ángel Comizzo avait la première option claire avant 4 minutes de jeu, lorsque le milieu de terrain Alejandro Hohberg a chuté sur un coup franc sur la barre transversale du Sporting.

Malgré la disposition offensive de l’U, le Sporting a résisté avec solvabilité et a lancé de profondes contre-attaques à travers l’Argentin Emanuel Herrera et l’Équatorien Washington Corozo, dans lesquelles ils pourraient bien briser la parité sans la grande performance du gardien José Carvallo. .

Après s’être reposé à égalité, l’Universitario a repris l’initiative en seconde période et, finalement, April a réalisé le décompte à 49 minutes, avec un tir du Panaméen Alberto Quintero qui a vaincu la résistance du gardien Renato Solís en deuxième instance, qui avant il avait bloqué un tir puissant de Hohberg.

Après avoir atteint 2-2 dans le résultat global, le U a continué à s’efforcer d’obtenir un meilleur résultat, mais les joueurs de Cristal ont tenu les coups et ont lancé plusieurs contre-attaques profondes.

Dans l’un d’eux, à 69 ans, le défenseur Gianfranco Chávez a eu du mal à atteindre un ballon devant le gardien U, qui en tentant de dégager le ballon a percuté le milieu de terrain de la marque Armando Alfageme et il est entré dans son propre but.

Le Sporting a ainsi obtenu son vingtième titre depuis qu’il a atteint la première division en 1956, tandis que l’Universitario a remporté vingt-six championnats depuis 1924, ce qui en fait l’équipe la plus gagnante du football péruvien.

Le match disputé au Stade National de Lima a clôturé la compétition atypique de la Ligue 1 2020, disputée à huis clos après avoir été paralysée pendant plusieurs mois en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de covid-19.

= Données techniques:

1. Université: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme (m.76, Alexander Succar), Jesús Barco, Rafael Guarderas (m.66, Gerson Barreto), Alberto Quintero (m.78, Donald Millán), Alejandro Hohberg (m.76, Luis Urruti); et Jonathan Dos Santos.

Entraîneur: Ángel Comizzo.

1. Sporting Cristal: Renato Solís; Johan Madrid, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Jorge Cazulo, Martín Távara (mort en 60 ans, Kevin Sandoval), Horacio Calcaterra; Washington Corozo, Christopher Olivares (décédé en 78, Renzo Revoredo) et Emanuel Herrera.

Entraîneur: Roberto Mosquera.

Arbitre: Víctor Hugo Carrillo. Il a averti Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Martín Távara, Washington Corozo, Jesús Barco, Federico Alonso et Nelinho Quina.

Buts: 0-1, m.49: Alberto Quintero. 1-1, m.69: Armando Alfageme, contre son camp.

Incidents: dernier match de la Ligue péruvienne 1 de 2020 disputé au Stade National de Lima.