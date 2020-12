Dans l’image joueurs de Sporting Cristal. . / Elvis González / Archives

Lima, 16 décembre . .- Le Sporting Cristal a battu l’Universitario de Deportes 1-2 mercredi au match aller pour le titre de la Ligue 1 péruvienne cette année, qui sera défini dimanche prochain au Stade national du Lime.

Les buts de l’équipe céleste ont été marqués par le défenseur national Gianfranco Chávez et par le milieu de terrain argentin Jorge Cazulo, tandis que le milieu de terrain panaméen Alberto Quintero a écarté l’U.

Le classique entre les équipes de Lima s’est terminé sur un score serré qui laissait toutes les options ouvertes pour le match retour, malgré le fait que le Sporting avait plus de chances de marquer et pourrait avoir sa fête presque prête pour dimanche.

L’initiative a été prise dès le premier moment par l’équipe de l’entraîneur national Roberto Mosquera, qui a fait pression sur l’U de l’Argentin Ángel Comizzo si bien qu’il a ajouté cinq coups de pied de coin consécutifs dans les quatre premières minutes de jeu, qui ont été résolus par le bon performance du gardien José Carvallo.

Au-delà de cela, le Sporting a toujours fait preuve de plus de ressources pour affronter le match contre un adversaire qui avait l’air mal éclairé et qui a commis des erreurs défensives qui ont compliqué ses options.

De cette manière, l’équipe céleste a ouvert le compte à 26 minutes sur un tir du gauche de Chávez, après avoir reçu une tête de l’Argentin Omar Merlo à la sortie d’un corner.

Le score a été prolongé à 52 minutes par Cazulo, qui a joué dans une contre-attaque rapide et a marqué après que le défenseur Iván Santillán ait relâché un ballon tout en essayant de le dégager.

Après le coup dur sur le tableau de bord, l’U a cherché à écarter avec plus d’enthousiasme que d’idées, et a réussi à la 66e, lorsque le Panaméen Quintero a réussi à ajouter une tête après une passe décisive du défenseur Aldo Corzo, également après un corner.

Cristal avait alors au moins deux occasions très claires d’élargir les chiffres, ce que l’attaquant argentin Emanuel Herrera a échoué et elles pourraient bien lui donner la tranquillité d’esprit nécessaire pour le match retour qui se jouera ce dimanche au Stade national.

Les crèmes et les célestes se sont retrouvés lors d’une finale nationale vingt-deux ans plus tard puisqu’ils l’ont fait pour la dernière fois en 1998, quand à cette occasion l’Université a été sacrée championne.

Le ‘U’ a atteint cette finale de la Ligue 1 après avoir remporté le tournoi Apertura de manière convaincante, tandis que Cristal a perdu la finale de Clausura contre Ayacucho, mais a eu un barrage qui leur a permis d’accéder à la grande finale.