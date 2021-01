Le joueur du Real Betis Juanmi (d), dispute un ballon aux joueurs de Mutilvera Jesús Ayensa (c), et Imanol Barace, correspondant au deuxième tour de la Copa del Rey, cet après-midi au stade Mutilnova, dans le Centre sportif Valle de Aranguren de Mutilva – . / Villar López

Pampelune, 6 janvier . .- Le Real Betis a remporté le match de coupe contre Unión Deportiva Mutilvera 1-3 dans un match qu’ils ont dominé dans son intégralité malgré une première peur des locaux à la minute 5.

La supériorité supposée du Betis n’a pas intimidé un Mutilvera qui est allé au jeu pour tous jouer dans le champ opposé et déplacer le ballon à la perfection contre un rival de première division qui ne traverse pas son meilleur moment malgré le fait d’avoir de grands joueurs dans son équipe.

Les locaux ont prévenu avec une tête de Briñol qui était sur le point de surprendre les Verdiblancos dès leur départ, mais il est parti près du poteau. Dans l’action suivante, Briñol n’a pas pardonné et a mis son équipe en tête avec une tête imparable après un centre d’Eder de l’aile droite.

Le Betis est resté coincé quand il a atteint le milieu de terrain. Les hommes de Pellegrini contrôlaient la possession du ballon sans créer d’occasions de but évidentes. Lainez a claqué son tir dans le poteau avant que Miranda ne lance magistralement un coup franc direct qui a frappé le poteau avant de percuter le but d’un Mugueta qui ne pouvait s’empêcher de regarder.

Trois minutes plus tard, les Andalous ont inversé le score avec une puissante main droite d’Emerson qui s’est faufilée dans toute l’équipe. Les ailiers du Betis ont donné vie à son équipe dans une première mi-temps difficile pour lui.

La seconde mi-temps a débuté avec la domination absolue du Betis contre lequel le club de Valle de Aranguren ne pouvait rien faire. La qualité des visiteurs s’est imposée.

À la minute 60, Juanmi a augmenté l’avantage pour l’équipe qui portait du lilas. L’attaquant a été laissé seul avant que le gardien navarrais croise son tir du pied gauche à la perfection, le ballon a touché le poteau et s’est retrouvé à l’intérieur.

Malgré l’avantage confortable, l’ingénieur a admis Fekir et Sanabria pour éviter les dernières surprises. Le Betis a remporté le match nul pour accéder aux huitièmes de finale à élimination directe du tournoi.

-Fiche technique

1 – Mutilvera: Mugueta; Barace (Cisneros, m. 78), Aguas (Lizarraga, m. 78), Mahugo, Sebas; Ayensa (Yoldi, décédé 68), Pablo; Ederra (Aldave, m. 53), Briñol (Arana, m. 68), Eder; Javi López.

3 – Betis: Joel Robles; Emerson (Delgado, m. 83), Mandi, Sidnei, Miranda; Paul, Guido; Lainez (Ruibal, m. 83), Rodri (Fekir, m. 76), Juanmi; Iglesias (Sanabria, m. 65)

Buts: Briñol 1-0 (m. 5), Miranda 1-1 (m. 35), Emerson 1-2 (m. 38), Juanmi 1-3 (m. 60).

Arbitre: Jaime Latre (Comité Aragonais), assisté de Bueno Mateo et Villate Martínez.

Incidents: Match correspondant à la Copa del Rey 2020/21 avec la présence de 380 fans.

