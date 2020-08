La police de Portland cherchait dimanche une vidéo d’une fusillade mortelle dans les rues de la ville assiégée de l’Oregon après que des manifestants de Black Lives Matter se soient affrontés avec des partisans de Trump dans une caravane longue de centaines de véhicules.

Le président Donald Trump a répondu par un barrage sur Twitter visant les manifestants pour la justice sociale, le maire de Portland Ted Wheeler, l’espoir démocrate à la présidentielle Joe Biden et les principaux démocrates du Congrès.

Il n’était pas immédiatement clair si la fusillade était liée aux affrontements. Les détectives des homicides ont déclaré qu’ils étaient au courant de la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux montrant la fusillade samedi soir.

« Si quelqu’un peut fournir des informations sur cette affaire, je leur demande de contacter nos détectives, a déclaré le chef de la police Chuck Lovell. » Cette violence est totalement inacceptable et nous travaillons avec diligence pour trouver et appréhender la ou les personnes responsables. «

Les agents ont répondu aux combats, aux troubles et aux collisions dans tout le centre-ville et ont procédé à des arrestations samedi soir, a indiqué la police. Vers 20 h 30 heure locale, la caravane de véhicules, faisant partie d’un rassemblement Trump organisé à Clackamas plus tôt dans la journée, avait quitté le centre-ville. Le tournage a eu lieu environ 15 minutes plus tard.

Des photos de la scène montraient la victime portant un chapeau de prière Patriot. Le groupe de droite s’est impliqué dans plusieurs manifestations dans la ville. Le chef de Patriot Prayer, Joey Gibson, a déclaré à The Oregonian qu’il avait vu la photo, mais n’a pas dit s’il connaissait la personne.

«Je dois comprendre ce qui se passe», a déclaré Gibson au journal.

Trump a exhorté les dirigeants locaux à appeler la Garde nationale. Les résidents de Portland et d’autres villes dirigées par des démocrates sont dégoûtés de leur leadership et des meilleurs démocrates à Washington, a déclaré Trump.

« Wheeler est incompétent, tout comme Sleepy Joe Biden », a tweeté Trump. « Ce n’est pas ce que veut notre grand pays. Ils veulent la sûreté et la sécurité, et ne veulent PAS démanteler notre police! »

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minnesota, a condamné toutes les manifestations violentes lors d’une apparition sur ABC News « Cette semaine ».

«Peu m’importe qui s’y engage, vous le condamnez», a-t-elle dit. « Et, bien sûr, Joe Biden l’a clairement condamné. Mais … cela ne se produit pas seulement en un seul endroit. Cela se passe dans tout le pays. Cela se passe sous la surveillance de Donald Trump. »

Portland a été le théâtre de manifestations parfois violentes presque tous les soirs depuis le Memorial Day, lorsque la mort de George Floyd à Minneapolis alors qu’il était en garde à vue a suscité des manifestations dans tout le pays.

Tôt samedi, des incendies à l’extérieur d’un bâtiment du syndicat de la police qui est un site fréquent de manifestations ont incité la police à déclarer une émeute. Au moins une benne à ordures avait également été incendiée dans une rue voisine.

L’événement de Clackamas quelques heures plus tard a attiré environ 1000 partisans de Trump applaudissant et brandissant le drapeau.

«Ce rassemblement n’est pas une manifestation», a déclaré Alex Kyzik, un organisateur, à la foule, selon The Oregonian. «Ce rassemblement est une célébration d’un grand président.»

Trump a critiqué à plusieurs reprises le leadership de Portland ces dernières semaines. S’exprimant à la Convention nationale républicaine la semaine dernière, le président a présenté Portland comme un exemple de ville d’extrême gauche noyée dans la violence – et ayant besoin de sa politique de maintien de l’ordre et de dureté.

Klobuchar, cependant, a cité une augmentation des crimes haineux et un mécontentement croissant face à l’injustice sociale pendant le mandat de Trump à la Maison Blanche.

« Que se passe-t-il? Nous avons des innocents comme George Floyd abattus par la police », a déclaré Klobuchar. « Nous ne sommes pas en sécurité dans l’Amérique de Donald Trump. »

Un homme est soigné par des médecins après avoir été abattu lors d’une confrontation le samedi 29 août 2020 à Portland, Oregon. Des combats ont éclaté lorsqu’une grande caravane de partisans du président Donald Trump a traversé la ville, affrontant des contre-manifestants.

