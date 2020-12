Marisela escobedo

Marisela Escobedo est l’histoire qui, en moyenne 10 femmes vivent chaque jour au Mexique. C’est aussi l’histoire de lutte et revendication des proches et des proches des victimes de fémicides dans le pays. En fait, toute sa marche représentait presque un avant et un après dans la demande de justice pour ce type d’affaires, au niveau national.

Mais pas seulement cela, l’histoire de cette mère désespérée qui a voyagé dans tout le pays – du nord au centre – implorant la juste réponse pour le meurtre de sa fille de 17 ans, sert également d’échantillon de l’impunité dans laquelle 97% des signalements de ces crimes demeurentdans tout le pays, et est également un exemple de ce L’Etat a été corrompu, par le crime organisé d’une part, et par l’insignifiance que représente un fémicide pour les dirigeants et les responsables de la justice, simplement parce que la victime est une femme.

“Les trois morts de Marisela Escobedo”, est le titre avec lequel Netflix rappelle désormais l’histoire de la militante qui s’est battue jusqu’à la fin de ses jours. Dans le documentaire réalisé par Carlos Pérez-Osorio et Laura Woldenberg, il est montré comment La femme a été victime non seulement du fémicide de sa fille, mais aussi du crime organisé et surtout de l’État.

Le pèlerinage de Marisela Escobedo a commencé en août 2008, lorsque sa fille Marisol Rubí Frayre Escobedo a été violemment assassinée à Ciudad Juárez, Chihuahua (où ils résidaient). Le fémicide était le propre partenaire de Rubí, Sergio Rafael Berraza.

Au début, on ne savait pas comment sa fille avait disparu, alors Marisela a enquêté d’elle-même lorsqu’elle a vu que les autorités judiciaires n’avaient pas fait de même. Il a obtenu un témoin des événements à qui Serio Rafael avait avoué le crime. Mais à ce moment-là, il s’était déjà échappé. Et encore une fois Marisela a fait le travail des autorités et a trouvé où elle se trouvait dans la municipalité de Fresnillo Zacatecas.

Le tueur a été arrêté. Cependant, après avoir été jugé et pratiquement avoué le meurtre de Rubí, les juges qui s’occupaient de l’affaire l’ont acquitté. La mère de la jeune victime a de nouveau connu un désintérêt de la part des autorités judiciaires. Mais il n’a pas abandonné et a réussi à faire changer la peine, ils l’ont finalement trouvé coupable. Bien qu’à cette époque, ils aient donné au fémicide l’occasion de s’échapper à nouveau.

Une fois de plus, Marisela Escobedo s’est retrouvée seule à faire le travail qui correspondait à l’État. Et malgré le fait qu’il ait marché de Ciudad Juárez à Mexico – où il a rencontré chaque procureur général pour connaître sa cause et sa recherche, ainsi que les résidents afin qu’ils connaissent leur situation -, le président du Mexique de l’époque, Felipe Calderón l’a simplement ignorée et lui a refusé une audition qu’elle avait demandée.

Mais cela ne l’a pas arrêtée non plus, et en rentrant chez elle, elle est de nouveau repassée par Fresnillo, Zacatecas: elle y trouve l’assassin de sa fille. Il a averti les autorités. Une opération de détention a été organisée; Sergio leur a échappé, témoignant ainsi du terrible niveau de réaction des corporations de police du pays.

Marisela l’a retrouvé, mais cette fois, il y avait un élément qui a changé toute la scène: Sergio Rafael Barraza était devenu un membre de plus du groupe criminel les “Zetas”, qui à ce moment-là taché de sang la région nord-est du pays.

Puis le militant est retourné à Chihuahua et a affronté le nouveau gouverneur (2010), ni plus ni moins que le PRI César Duarte qui est maintenant emprisonné aux États-Unis pour crimes de détournement de ressources et d’enrichissement illicite. Dans une déclaration qu’il a déjà faite avec Duarte au gouvernement, devant le bureau du procureur général de l’État de l’époque, Marisela a donné une partie de toutes les informations dont elle disposait jusqu’à ce moment-là. Précisément dans le documentaire Il y a ceux qui soulignent qu’à ce moment-là, elle a signé son arrêt de mort, faisant référence à Les liens de Duarte avec le crime organisé.

Vers la fin de 2010, Marisela Escobedo, sans réponse des autorités, a lancé un sit-in devant le palais du gouvernement de l’état de Chihuahua, d’où Duarte a géré. Là, il dormit, devant l’enceinte. Il a continué à être ignoré. Elle était prête à y passer les vacances de cette année-là, jusqu’à ce qu’elle soit entendue. Mais il n’a pas réussi.

Dans la nuit du 16 décembre 2010, Marisela Escobedo a été assassinée devant le palais du gouvernement de Chihuahua, par un homme qui – selon les caméras de sécurité – est sorti d’une voiture et lui a tiré dessus. Toute la scène était une métaphore du chemin parcouru par l’activiste depuis le fémicide de sa fille.

Plus tard, le gouvernement a présenté l’assassin de Marisela, José Jiménez, le «méchant», mais son frère – qui a été témoin de son meurtre parce qu’il était avec elle au moment des événements – a nié que cet homme était l’assassin. Les autorités l’ont ignoré et ont continué d’insister sur leur version. Ils ont également identifié Sergio Rafael comme l’auteur intellectuel du meurtre, complété par des membres du même groupe criminel.

Le 16 novembre 2012, Sergio Rafael Barraza a été tué par les militaires dans une confrontation qui n’avait rien à voir avec le fémicide de Rubí. Puis le gouvernement de César Duarte clos le cas de la jeune femme, qui, avec sa mère, reste impunie jusqu’à présent.

