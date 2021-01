MADRID, 9 (CHANCE)

Entre autres, l’année 2020 sera marquée par des souvenirs virtuels. Et c’est que les nouvelles technologies ont été les véritables protagonistes de cette année en nous aidant à être plus connectés que jamais, tout en divertissant petits et grands. En fait, ce sont ces derniers qui les ont le plus appréciés avec moins de restrictions en termes d’horaires.

En Espagne, au cours du mois de mars, plus de 6 millions de garçons et de filles ont dû quitter leurs salles de classe et rester à la maison pendant 97 jours, soit un total de 2 328 heures. Cela se traduit par plus de 4,5 millions de ménages avec enfants de moins de 14 ans, selon les données de l’INE, qui ont dû trouver un moyen de passer le temps et de survivre à cette coexistence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Creux dont Tik Tok a profité avec ses #challenges bien connus, un hashtag qui compte actuellement près de 111 milliards de vues.

Avec seulement 4 ans de vie et plus de 800 millions d’utilisateurs à travers le monde, il a réussi à briser les barrières de l’enfermement avec des danses, des exercices, des imitations de photos d’enfance, des recettes et des défis impossibles, devenant ainsi l’application de divertissement n ° 1 en L’Espagne a enregistré plus de 14 millions de téléchargements au cours du seul mois de mars.

Depuis Qustodio, une plateforme de sécurité numérique et de bien-être pour les familles, ils ont réalisé une compilation de 10 des défis les plus viraux de 2020 qui ont uni les familles et ont fait danser même les plus maladroits. Combien en connaissez-vous?

1. PlankChallenge. Après plusieurs jours et même des mois de non-pratique d’activité physique, le défi de la planche est devenu l’un des plus connus, atteignant un total de 2,4 milliards de vues. Le défi est de rester sur la planche tout en ajoutant des mouvements rapides des coudes et des jambes au rythme de la chanson de Maggie Linderman, «Pretty Girl».

2. PassTheBrush. Des personnes de tous âges, nationalités et sexes ont participé à ce défi. À tel point qu’il compte 1,6 milliard de vues. C’est un défi qui donne lieu à la collaboration et à l’action de plusieurs personnes sans avoir à être dans le même espace. La vidéo commence avec une personne montrant son look le plus naturel, il passe un pinceau de maquillage sur son visage, en couvre l’appareil photo et boum! apparaît dans ses plus beaux vêtements. Ensuite, lancez le pinceau au prochain participant, pour pouvoir créer une vidéo commune avec le même fil conducteur.

3. GetBusyChallenge. «Get busy» est une chanson populaire de l’artiste jamaïcain Sean Paul de 2003 qui a été ramenée sur la plate-forme pour un défi de danse presque impossible avec des mouvements extrêmement rapides. C’est l’un des défis avec les vues les plus élevées, ayant atteint 756 millions de vues.

4. FlipTheSwitchChallenge. Un miroir, un téléphone portable, deux personnes et deux looks différents sont tout ce dont vous avez besoin pour relever ce défi. Il y a plus de 741 visualisations qui entourent ces vidéos dans lesquelles les deux participants, après avoir éteint et rallumé la lumière, échangent leurs vêtements l’un avec l’autre.

5. SimbaChallenge. Un défi qui nous ramène à 1994, lorsque Rafiki du Roi Lion montre au règne animal son futur roi, Simba. En peignant leur doigt avec du rouge à lèvres et en marquant plus tard le front de l’un des membres de leur famille, des milliers de personnes ont représenté ce moment historique de Disney sur la plateforme TikTok, totalisant 571 millions de vues.

6. ImJustaKidChallenge. Avec la chanson «I * m Just a Kid» de Simple Plan comme bande originale et plus de 528 millions de vues sur l’application, des milliers de familles du monde entier se sont réunies pour imiter leurs photographies d’enfance. C’est l’un des défis les plus attachants de tout 2020.

7. 10TapChallenge. L’une des images qui a marqué le début de l’enfermement était la pénurie de papier toilette dans les supermarchés. Peut-être que ce défi avait quelque chose à voir avec cela, puisqu’il consistait à tapoter un rouleau de papier 10 d’affilée comme s’il s’agissait d’un footballeur. Il a un total de 460 millions de vues.

8. EmojiChallenge. Les célèbres emojis qui tentent d’illustrer graphiquement ce que nous ressentons sont devenus imités. Il y a 172 millions de vues de ce fameux défi qui consiste à simuler avec le visage une réalisation d’émoticônes qui apparaissent à l’écran.

9. GestureChallenge. Main dans la main, avec la droite, avec la gauche ou les deux et le tout au rythme de ‘Y2k & Bbono $ Lalala’, l’utilisateur doit s’auto-enregistrer avec la caméra frontale et être capable d’imiter les mouvements marqués à l’écran. Sur la plateforme, vous pouvez trouver de nombreuses versions et accumuler plus de 73 millions et demi de vues.

10. NananaChallenge. Avec la chanson Bonde R300 et ZondZilla, ce défi de danse pour couple consiste à se faire face et à joindre le pied gauche à celui de notre partenaire, puis le pied droit puis le dos. Chaque utilisateur a donné à sa vidéo une touche personnelle et c’est pourquoi elle a accumulé près de 3 millions de vues uniquement sur TikTok.