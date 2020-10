15 minutes. De l’assouplissement des sanctions pour consommation de champignons magiques dans la capitale nationale à l’abaissement de la limite d’âge et au vote à 17 ans en Californie, des millions d’Américains se prononceront mardi prochain sur des dizaines de propositions curieuses au niveau de l’État alors qu’ils éliront le président des États-Unis. Uni.

Les propositions ne deviennent pas automatiquement une loi, mais donnent plutôt aux partis une idée de ce que les électeurs pensent de certaines questions et doivent ensuite être mises en œuvre.

Ce sont dix propositions qui seront évaluées dans différents états du pays:

1. Voter à 17 ans (Californie)

Si elle est approuvée, la proposition 18 de la Californie serait la première étape pour les électeurs de 17 ans de participer aux élections primaires de chaque cycle électoral, qui ont lieu en mars, à condition qu’ils atteignent 18 ans avant les élections générales de novembre.

Des groupes opposés à cette idée ont fait valoir que les jeunes de cet âge sont «encore des enfants» qui voteraient en fonction de ce que leurs parents et enseignants leur ont dit dans les salles de classe; tandis que les partisans pensent que cette stratégie augmenterait l’intérêt pour la politique des jeunes de l’État.

2. Soutien explicite au mur de Trump

L’une des propositions qui sera votée dans l’État du Texas, numéro 4, concerne la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Le texte proposé est le suivant: “Le Texas devrait soutenir la construction d’une barrière physique ou d’un mur et l’utilisation de l’équipement de surveillance de la défense existant le long de toute la frontière sud de l’État.”

Le Texas Freedom Caucus (Freedom Caucus), composé de membres du Congrès ultra-conservateurs, assure que c’est un bon outil pour arrêter “les criminels et les membres de gangs” qui traversent la frontière entre les deux pays.

3. Réduction des peines pour l’usage de drogues psychédéliques (Washington, DC)

La 81e initiative du District de Columbia vise à faire de l’usage des drogues psychédéliques la priorité «la plus basse» du service de police local, qui classe désormais ces drogues sur la «Liste I», ce qui signifie qu’elles n’ont pas un usage médical accepté.

Loin de rendre son usage légal, et encore moins sa distribution, cette mesure réduirait la vigilance et les sanctions pour l’usage de champignons hallucinogènes et autres drogues du style par rapport à l’application actuelle de la loi.

4. Interdire les mutilations cool lors des transitions entre les sexes (Texas)

Publiée par le Parti républicain, la proposition 6 au Texas ouvre la voie à la législature de l’État pour “interdire la castration chimique, les processus de changement hormonal et les chirurgies de mutilation génitale chez les mineurs”, selon le texte.

Les groupes de défense des droits de ce groupe ont fait beaucoup de lobbying parce que cela est offensant pour la communauté transgenre et ont nié que cela se produise chez les mineurs, car “généralement ce type de chirurgie ne se produit pas avant l’âge de 18 ans”.

5. Que les personnes en liberté conditionnelle votent et se présentent (Californie)

La proposition 17 en Californie vise à permettre aux libérés conditionnels de cet État de voter et de se présenter aux élections “s’ils sont inscrits pour voter et n’ont pas été reconnus coupables de parjure ou de corruption”.

Certaines associations de victimes d’actes criminels ont fait valoir que le vote est un droit que les délinquants devraient bénéficier une fois qu’ils ont prouvé qu’ils ont été réadaptés; après avoir passé la probation, pas avant; tandis que ceux qui soutiennent la proposition affirment qu’ils ont «le droit de participer à la démocratie».

6. “Seuls” les citoyens légaux peuvent voter (Alabama)

Cette proposition, connue sous le nom d’amendement 1, se concentre sur le changement de langage de la Constitution de l’Alabama, qui dit maintenant que «tous les citoyens» peuvent voter, car «seuls les citoyens» le peuvent.

Cette modification apparemment légère vise à clarifier que les citoyens sans papiers ou ayant un permis de séjour n’ont pas le droit de voter en Alabama.

7. Ne pas utiliser les condamnations antérieures pour imposer des peines plus élevées (Oklahoma)

La question 805 de l’État de l’Oklahoma est conçue pour interdire l’utilisation des condamnations antérieures pour crime non violent d’une personne pour infliger une peine plus élevée à un autre crime, qui doit également être non violent.

En d’autres termes, la mesure ne permettrait pas à une personne condamnée d’être plus longue ou plus sévère en raison de condamnations pour crime que le défendeur a eues dans le passé.

8. Augmenter les amendes pour vol (Californie)

L’un des objectifs de la Proposition 20 de la Californie, qui examine divers points du système pénal de l’État, est d’augmenter les amendes et les pénalités pour ceux qui commettent un vol, un cambriolage ou un vol de voiture.

Cette règle augmenterait non seulement les sanctions pécuniaires en cas de vol, mais servirait également à allonger les peines de prison pour ce type de crime, considéré comme mineur dans le système judiciaire américain.

9. Légaliser l’usage récréatif de la marijuana (Arizona)

La proposition 207 de l’Arizona légaliserait la possession et l’utilisation de marijuana pour les adultes de 21 ans ou plus, leur permettant de ne pas cultiver plus de six plantes de marijuana dans leurs résidences, tant que les plantes se trouvent dans un espace clos. verrouillé et hors de la vue du public.

L’initiative exigerait que le Département des services de santé de l’Arizona (DHS) adopte des règles pour réglementer la marijuana, y compris l’autorisation des magasins de vente au détail de marijuana, des installations de culture et des installations de production.

10. Réintroduire le loup gris dans les parcs publics (Colorado)

La mesure 114 obligerait la Commission des parcs et de la faune du Colorado à créer et à exécuter un plan de réintroduction du loup gris (Canis lupus) d’ici la fin de 2023 sur les terres publiques de l’ouest de l’État.

La commission administrerait également toute distribution de fonds publics disponibles pour «payer une compensation équitable aux propriétaires de bétail pour toute perte de bétail causée par les loups gris», selon la proposition.