La passion et l’émotion pour Diego Maradona ne distingue pas les couleurs ni les clubs

Le ministre de la Santé, Ginés González García (Adrian Escandar /)

La ligne interminable de personnes commence dans l’Avenida de Mayo et se poursuit par Carlos Pellegrini, dans la ville de Buenos Aires Des disciples de Diego Maradona pleurent aux portes de la Casa Rosada où une chapelle en feu a été ouverte ce jeudi (Juan Ignacio RONCORONI /) Le tiroir qui garde le corps de l’idole populaire et les offrandes données par le peuple Des images de tristesse se sont répétées tout au long de la journée Pablo Echarri La tristesse de tirer l’idole, au-delà des couleurs de la chemise Le président Alberto Fernández et la Première Dame Fabiola Yáñez, à leur arrivée à la Casa Rosada Fans de Diego Maradona avec drapeau argentin Alberto Fernández a mis sur le cercueil de Maradona une chemise d’Argentinos Jr et les mouchoirs des grands-mères et des mères de la Plaza de Mayo La Coupe du monde 1986 au premier plan Fabiola Yáñez accueille un bouquet de fleurs sur le tiroir qui contient les restes de la plus grande idole populaire de l’histoire argentine Pleurs et chagrin, une image répétée lors des adieux de Diego Maradona (MATIAS BAGLIETTO /) Après 12 heures, la ligne pour tirer Maradona a atteint 25 blocs (MATIAS BAGLIETTO /)

Bien que les fans portent des T-shirts Boca, River ou d’autres équipes, le maillot de l’équipe nationale argentine a prédominé pendant la veillée (Adrian Escandar /) Jusqu’à 12, il y avait neuf détenus pour les incidents enregistrés à la veillée (Adrian Escandar /)

En arrière-plan, la famille de Diego Maradona. Sur la droite, la ligne sans fin pour une dernière offre à Ten Le regard perdu d’un fanatique, après le dernier adieu

Les gens ne peuvent retenir leurs larmes en quittant la Casa Rosada (ALEJANDRO PAGNI /)

Au fil des heures, la file de personnes devenait de plus en plus longue Un disciple devant un groupe de policiers aux portes de la Casa Rosada (Juan Ignacio RONCORONI /) L’affiche avec Diego et la Coupe du monde 1986 au Mexique et une poupée. Le fanatisme pour Maradona ne reconnaît pas les limites (Juan Ignacio RONCORONI /) D’autres fans ont apporté leurs offres et leurs souvenirs personnels pour dire au revoir à l’idole (ALEJANDRO PAGNI /) Seniors, enfants. Ils veulent tous le virer. De temps en temps, des applaudissements se font entendre, se terminant par un “Olé Olé Olé, Diego Diego!” Certains viennent même lui lancer des t-shirts (de tous les clubs) en guise d’offrande Le quartier de la Plaza de Mayo était débordé depuis l’aube Aux petites heures du matin, une foule faisait déjà la queue pour entrer dans la pièce où repose l’idole du monde. Peu avant 7 heures du matin, le nombre de personnes était incalculable. Lorsque les portes de la Casa Rosada ont été ouvertes, il y a eu des incidents La difficulté de cette cérémonie funéraire est l’exigence de distanciation sociale, considérant qu’ils attendent l’arrivée d’au moins un million de personnes En plus des bousculades au début, plusieurs incidents ont été enregistrés lors des adieux En raison de la mauvaise gestion, des membres de la police de Buenos Aires ont dû intervenir La file de personnes qui veulent faire leurs derniers adieux atteint l’avenue 9 de Julio Une autre force de sécurité impliquée dans l’opération est le PSA Les gens entrent, virent leur idole et partent en larmes Des débordements ont parfois été enregistrés Certaines des clôtures placées pour contenir la marée de personnes autour de la Plaza de Mayo ont cédé la place à la pression des fans et sont tombées au sol.

Depuis hier soir, des milliers de personnes se sont approchées de la Plaza de Mayo pour dire au revoir à Diego Maradona

En plus des milliers de personnes, la famille, les amis et plusieurs membres éminents du football argentin ont pu dire au revoir à Maradona lors d’une cérémonie intime. Le corps de l’idole a quitté 0,46 de la maison de réveil Tres Arroyos, dans le quartier de Buenos Aires de La Paternal, l’endroit où il était arrivé de la morgue judiciaire de San Fernando.

Un des fans de Boca qui a pu tirer 10. Il y avait aussi d’autres équipes La foule devant la Casa Rosada, vêtue d’une crêpe noire, pleure la mort de Diego Maradona Ce matin, alors que les gens ont commencé à arriver vers 6 heures pour voir les restes de Diego, ils se sont retrouvés sur la Plaza de Mayo, devant la pyramide, avec un immense portrait de Maradona peint au sol.

Cordon de police devant la Casa Rosada pour éviter la répétition des débordements et des incidents

Les fans se sont affrontés avec la police Après 8 heures, le premier blessé a été enregistré, qui a dû être soigné par du personnel médical Les policiers de la ville avancent contre un fanatique Une autre des personnes blessées dans les incidents

Verónica Ojeda, son fils Diego Fernando Maradona, à l’entrée de la Casa Rosada Affrontements entre la police et ceux qui voulaient entrer (RICARDO MORAES /) La police arrête un homme (ALEJANDRO PAGNI /) Les gens quittent la Casa Rosada après les incidents (MATIAS BAGLIETTO /) Éjaculations sur la Plaza de mayo Des milliers de personnes attendent pour entrer Le réveil durera jusqu’à 19 Alberto Fernández avant le départ du cortège funèbre

