L’attaquant de Valence Basket Jaime Pradilla (i) entre dans le panier défendu par Julen Olaizola, de l’Acunsa GBC, lors du match de l’ACB League joué ce dimanche à la Fuente de San Luis, à Valence. Polo . / Miguel Ángel

Valence, 27 décembre . .- Valencia Basket a signé ce dimanche sa cinquième victoire consécutive en Endesa League et reste très proche du classement de la Copa del Rey après avoir sanctionné le manque d’intensité de la Acunsa GBC, en particulier dans la première partie (101-75).

La rencontre a commencé par un échange agile de paniers qu’Acunsa a dominé dès le début avec le colombien Jaime Echenique du stylet. Mais la décision de Jaume Ponsarnau de placer Nikola Kalinic dans la formation de départ a payé pour lui et le Serbe a relevé la barre défensive locale pour ouvrir un écart que Martin Hermannsson a creusé dès qu’il est sorti avec une paire de triples.

Entre la fin du premier quart et le début du deuxième, Valence a connecté six paniers d’affilée à partir de la ligne 6’75 et a averti de l’averse qui arrivait sur un GBC qui a facilité la pluie avec sa faible intensité et qui a reçu une partie de 21-3.

Josep Puerto et Derrick Williams ont rejoint le triple parti local (10 sur 15 en première mi-temps) sans que les changements défensifs de Marcelo Nicola ne prennent effet et bien que le départ du dominicain Brandone Davis ait donné un peu plus d’étincelle à l’attaque basque, l’accident est venu à la rupture de la peine (63-38, m.20).

Malgré la victoire assurée, Valence a réussi à revenir sur la piste avec une certaine tension et avec l’aide de Mike Tobey a pris l’avantage au-delà de trente points (77-46, m.25). L’équipe de Saint-Sébastien s’est accrochée à la volonté de Dino Radoncic, Echenique et à une certaine agressivité dans le rebond offensif pour arrêter l’hémorragie (84-56, m.30).

Les minutes continuaient de tomber rapidement et malgré la dernière tentative de maquillage du GBC, l’impulsion de Jaime Pradilla et Hermannson a permis à Valence de ne pas se détendre excessivement, passer les cent points et clôturer le match sans plus de choc qu’un “ sandwich ” dans le jambe de Guillem Vives.

– Fiche technique:

101. Valencia Basket (30 + 33 + 21 + 17): Van Rossom (4), Prepelic (12), San Emeterio (6), Kalinic (3), Dubljevic (16) – cinq partants – Pradilla (2), Puerto (8), Tobey (17), Vives (-), Williams (13), Hermannsson (17) et Sastre (3).

75. Acunsa GBC (16 + 22 + 18 + 19): Faggiano (7), Dee (11), Tomàs (-), Radoncic (11), Echenique (15) – cinq partants – Francis (13), Okouo (4 ), Span (6), Oroz (-), Magarty (3), Olaoziola (5).

Arbitres: Conde, Sánchez et Baena. Sans éliminé.

Incidents: match correspondant à la 16e journée de la phase régulière de l’Endesa League disputé à huis clos au pavillon Fuente de San Luis.