Houston (USA), 2 janvier . .- La base John Wall a affirmé son statut de nouveau joueur de franchise avec les Houston Rockets et a mené l’attaque dans le match que sa nouvelle équipe a remporté ce samedi 102-94 contre les Kings de Sacramento.

La victoire des Rockets (2-2), deuxième d’affilée face à la même équipe, les Kings, et scène, le Toyota Center de Houston, s’est produite malgré le fait qu’à la dernière minute ils ont subi la perte du gardien vedette James Harden, leur leader. buteur et ligue, qui n’a pas réussi à se remettre d’une entorse à la cheville droite.

Sans Harden sur le terrain, Wall est immédiatement devenu le leader qui a non seulement mené le match, mais a également été le plus productif, contribuant 28 points, six passes décisives, quatre rebonds, trois récupérations de balle et deux blocs.

Son travail à la fois offensif et défensif, dans les 37 minutes qu’il était sur le terrain, n’a eu son point faible que dans les cinq revirements qu’il a commis et ayant raté six des huit tentatives en triples.

Aux côtés de Wall, le jeune centre Christian Wood, 25 ans, autre acquisition des Rockets pendant l’intersaison, a confirmé la grande classe qu’il possède et l’excellente projection qu’il a pour l’avenir au sein de la NBA.

Wood est devenu une garantie dans le jeu intérieur, en plus d’être une médaille défensive, ce qui lui a permis de terminer le match avec un double-double de 20 points, 15 rebonds, dont 12 défenseurs, a donné une passe, récupéré un ballon et mettre quatre bouchons.

“Son travail défensif a été exceptionnel et l’une des clés qui nous a permis de gagner”, a déclaré le nouvel entraîneur des Rockets, Stephen Silas. “L’équipe a montré une nouvelle personnalité malgré la perte de notre joueur vedette, James Harden.”

Un autre joueur qui a grandi dans le jeu offensif des Rockets et qui a aidé à la victoire était le garde vétéran Eric Gordon, qui a terminé le match en tant que deuxième meilleur buteur avec 21 points et quatre passes bien qu’il ait raté 9 des 12 triples tentatives, quelque chose que le joueur lui-même a admis comme le manque d’adaptation au jeu de transition de l’équipe.

“Mais à la fin, l’important est que nous obtenions la victoire, que l’équipe en fasse plus, car cela montre que malgré la perte de notre meilleur joueur, nous avons un rival qui fait du bon basket”, a déclaré Gordon.

Le garde Sterling Brown, un autre nouveau joueur des Rockets, a marqué 11 points et pris six rebonds.

Alors que le centre vétéran DeMarcus Cousins, qui a affronté son ancienne équipe des Kings, s’est retrouvé avec deux points, manquant cinq des six buts sur le terrain qu’il a marqués au cours des 11 minutes qu’il a jouées, mais a dominé le match intérieur avec six rebonds défensifs et deux blocs qui étaient importants.

Les Kings (3-3), qui ont perdu le deuxième match consécutif, avaient le garde De’Aaron Fox comme meilleur buteur avec 23 points et étaient en tête de la liste des cinq partants de l’équipe de Sacramento qui avaient des numéros à deux chiffres.

Les Rockets, qui ont toujours eu le contrôle du tableau de bord, l’ont brisé en leur faveur au début du quatrième quart-temps quand ils l’ont entamé avec une course de 9-0, ce qui leur a permis de faire une course de 92-81, ce qui serait décisif.

Gordon a mené la séquence en marquant six points après avoir marqué un triple et trois tirs personnels. Les Rockets à moins de quatre minutes de la fin avaient prolongé l’avance à 13 (96-83) qui assurait la victoire.

Sonia Salazar