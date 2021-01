Dans l’image de l’avant-garde Gary Harris. . / ERIK S. LESSER / Archives

Philadelphie (États-Unis), 9 janvier . .- L’attaquant Gary Harris a contribué 21 points ce samedi lors de la victoire 103-115 des Denver Nuggets à l’extérieur contre les Sixers de Philadelphie décimés, qui ont joué sans quatre titulaires et avec seulement sept joueurs disponibles.

L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, avait demandé à la NBA de reporter le match après avoir accumulé les pertes de quatre partants, en raison de problèmes de blessures et de cas de Covid-19, qui ont été mis en quarantaine par des protocoles de sécurité et santé que la ligue a établie.

La NBA a refusé et malgré l’augmentation des cas de covid-19 qui se produisent en équipe, la ligue n’a suspendu que le match d’ouverture entre les Houston Rockets et Oklahoma City au Toyota Center de la ville du Texas.

Le centre camerounais Joel Embiid et le meneur australien Ben Simmons ont raté le match en raison de blessures et l’équipe de Philadelphie a dû retirer l’attaquant puissant Mike Scott de la liste des handicapés pour compléter la liste des huit joueurs disponibles dont la NBA a besoin pour qu’un match soit joué, bien qu’il n’ait pas été supprimé par Rivers plus tard.

Les partants, le garde Seth Curry et l’attaquant Tobias Harris ne pouvaient pas non plus jouer en raison du covid-19.

Curry a appris son test de coronavirus positif alors que l’équipe jouait les Nets jeudi à Brooklyn.

Les Nuggets étaient pleins à l’exception de l’attaquant Michael Porter Jr., qui est également en quarantaine en raison du coronavirus.

Avec Harris, cinq autres joueurs des Nuggets avaient des chiffres à deux chiffres, dont le centre serbe Nikola Jokic, qui n’a pas réussi un triple-double après avoir marqué 15 points, 12 passes décisives et neuf rebonds.

Le meneur de la recrue argentine Facundo Campazzo a joué 17 minutes comme réserve pour les Nuggets et a contribué trois points après avoir marqué 1-4 tirs du terrain qui ont tous été faits de l’extérieur du périmètre.

Campazzo a également attrapé deux rebonds défensifs, donné deux passes, perdu un ballon et commis une faute personnelle.

Le meneur recrue Tyrese Maxey, qui a débuté pour la première fois en tant que partant, a réalisé une brillante performance individuelle, marquant 39 points au cours des 44 minutes où il est resté sur le terrain après avoir marqué 18 des 33 tirs, dont 3 des 8 3, saisissant sept rebonds et distribué six passes.

Maxey a marqué 22 points en première mi-temps et a été le meilleur record d’équipe jusqu’à présent cette saison.

Un autre jeune et recrue prometteur pour les Sixers, le gardien Isaiah Joe a commencé et a atteint 13 points en tant que deuxième meilleur buteur sur une liste de six joueurs de l’équipe de Philadelphie qui avaient des nombres à deux chiffres.

Le garde Danny Green était le seul régulier de la formation de départ de Philadelphie, avec les remplaçants, le meneur recrue Dakota Mathias et le centre Dwight Howard, qui a terminé avec un double-double de 11 points et 11 rebonds, lui permettant de se positionner. à la treizième place sur la liste de tous les temps de la NBA des meilleurs rebondeurs (13 759).

L’équipe a été contrainte de passer vendredi à New York et a subi des tests supplémentaires avant d’arriver à Philadelphie à 1 heure du matin, 14 heures avant le début du match contre les Nuggets, une expérience que Rivers a qualifiée de “vraie folie et non sens”.

Harris et les réserves Shake Milton, Matisse Thybulle et Vincent Poirier pourraient rater au moins une semaine en raison des protocoles Covid-19, ce dont Rivers ignore complètement.

Le match a toujours été aux commandes des Nuggets, surtout à partir de la troisième période où ils ont réalisé une course de 21-35 après avoir terminé la première mi-temps avec une avance de sept points (51-58).

Avec tout décidé, en quatrième période, l’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, a voulu donner du repos aux partants et plus de minutes pour les réservistes qui ont maintenu l’avantage sur le tableau de bord et ont remporté la victoire qui les a laissés avec une note de 4-5. .