Portland (USA), 18 janvier . .- L’attaquant de puissance LaMarcus Aldridge est retourné à Portland pour affronter son ancienne équipe, les Trail Blazers lundi, et a contribué 22 points à la solide victoire à l’extérieur des San Antonio Spurs par 104-125.

Le garde DeMar DeRozan était en charge de la mise en scène, il a excellé aujourd’hui avec un double-double de 20 points et 11 passes décisives qui ont permis à l’équipe de San Antonio (8-6) de remporter la deuxième victoire consécutive et de se consolider en tant que leader de la division Sud-Ouest.

L’attaquant de puissance Rudy Gay et le meneur australien, qui sont sortis en tant que réservistes, se sont également démarqués dans le match offensif des Spurs, marquant 21 points chacun et donnant aux Spurs un avantage de 59-24 par rapport à la contribution du banc. des Trail Blazers.

Autre grand homme, le centre autrichien Jakob Poeltl a récolté 11 points et sept rebonds, dont six offensifs.

Le meneur Damian Lillard était une fois de plus le meilleur buteur des Trail Blazers en marquant 35 points, mais ils n’étaient pas suffisants quand au quatrième quart il n’avait pas le soutien de ses coéquipiers et les Spurs ont réalisé un partiel 22-38 qui a défini leur victoire.

L’attaquant Carmelo Anthony a marqué avec deux minutes et demie pour aller au troisième quart du panier qui a mis les Trail Blazers devant le tableau de bord avec une course de 80-78.

Mais les Spurs ont pris le relais à partir de là, menant 11-0 pour une avance de 82-95 au début de la quatrième période.

Un pointeur à 3 points du garde Rodney Hood sur la prochaine possession des Trail Blazers après un temps mort a mis fin à la séquence des Spurs, mais ils l’ont récupérée et l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich a décidé que le match était terminé par les réservistes, qui a également répondu positivement.

L’absence du gardien partant CJ McCollum, qui souffre d’une entorse au pied gauche, a laissé les Trail Blazers (8-6) sans leur deuxième meilleur buteur et l’entraîneur de l’équipe de Portland Terry Stots a déclaré que son congé serait prolongé de au moins une semaine de plus.

McCollum a récolté en moyenne 26,7 points et cinq passes par match avant de se blesser contre les Hawks d’Atlanta dans le match que les deux équipes ont disputé samedi dernier, avec une victoire de 112-106 pour Portland.