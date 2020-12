Stephen Curry a eu 105 3 points d’affilée

La précision de Stephen Curry dans les triples, ce n’est pas nouveau. Cependant, le joueur de Guerriers de l’état d’or ne cesse d’étonner. Au cours des dernières heures, une vidéo est devenue virale dans laquelle on le voit faire 105 plans consécutifs à trois points. La séquence, qui dure un peu plus de cinq minutes, a suscité une grande ferveur parmi les fans de basket.

Les images, capturées lors de l’entraînement avant le match de samedi au domicile des Chicago Bulls, montrent Curry en train de tirer encore et encore. Qui compte les coups est l’assistant Bruce Fraser, qui collabore généralement avec la base de 32 ans dans ce type de formation. Le joueur parvient à enchaîner 105 triples d’affilée Et quand il échoue finalement, il se retourne et laisse échapper un cri de soulagement qui se mêle à un grand sourire.

Selon la presse spécialisée, l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, il a appris l’exploit de Curry une fois la journée de travail terminée. «Je pense que son précédent record était de 77. C’était fou. Je ne sais pas si le livre Guinness des records existe toujours. C’était l’un de mes livres préférés quand j’étais jeune. S’il existe toujours, cela devrait être dans le livre, car apparemment nous avons des preuves », a commenté le coach.

L’exploit de Curry a suscité la ferveur de ses fans, mais aussi de ceux qui travaillent avec lui au quotidien. “C’était incroyable. Cent cinq triples d’affilée. Je savais que c’était déjà quelque chose de spécial d’en avoir environ 30. Simplement extraordinaire», A déclaré l’assistant Fraser. Votre partenaire Vert Draymond, qui n’était pas sur le terrain pour assister à ces cinq minutes impressionnantes, a déclaré: «Je ne doute pas qu’il l’ait fait. Je n’ai pas besoin de regarder une vidéo pour voir comment les balles sont entrées dans le panier ou quelque chose comme ça. Comme je l’ai toujours dit, Je pense qu’il est le meilleur tireur qui ait jamais pratiqué ce sport».

Curry est à un tir de son triplé de 2500 NBA (Nick Monroe / Handout Photo-USA TODAY Sports)

Cet exercice de la ligne de base a été le prélude à un match dans lequel cherchera à marquer le triple numéro 2500 de sa carrière, atteignant ainsi Ray Allen et Reggie Miller comme les seuls à avoir franchi cette étape. Le natif de l’Ohio n’est qu’à un pas d’atteindre ce nombre.

Avant de commencer cette saison NBA, au cours de laquelle Golden State accumule deux défaites consécutives, Curry a révélé que il veut jouer dans la ligue la plus importante du monde jusqu’à l’âge de 40 ans et il veut prendre sa retraite avec le maillot des Warriors. C’est pourquoi il a entamé des négociations avec l’équipe pour signer une prolongation de contrat. Le double MVP de la NBA a signé une prolongation de contrat de 201 millions de dollars sur cinq ans en juillet 2017 qui à cette époque était le plus élevé, jusqu’à James durcit Il l’a dépassé avec une extension de 228 millions de dollars avec les Rockets.

Le meneur de 32 ans joue sa 12e saison en NBA et aspire à jouer 16 ans dans la ligue, tout comme son père l’a fait. Dell.

