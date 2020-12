. / EPA / JOHN G. MABANGLO / Archives

Écriture sportive (USA), 27 décembre . .- Le meneur De’Aaron Fox a marqué 24 points et livré sept passes décisives, le centre Richaun Holmes et le garde des Bahamas Buddy Hield ont combiné cinq lancers francs dans les deux derniers minutes de temps réglementaire et les Sacramento Kings ont battu les Phoenix Suns 106-103 samedi.

L’attaquant de puissance Marvin Bagley III a ajouté 3 points et 11 rebonds et l’attaquant Harrison Barnes a récolté 11 points de plus et capturé 11 balles sous les cerceaux. Hield a terminé l’équipe de Sacramento avec 14 points.

À peine trois nuits après avoir battu les Denver Nuggets lors d’un jeu de dernière seconde par Hield en prolongation, les Kings ont dû faire de leur mieux pour remporter une autre victoire dans la dernière partie du match.

Pour les Suns, Devin Booker a marqué 26 points, mais n’a pas pu obtenir les points décisifs dans la dernière ligne droite du match.

Le meneur vétéran Chris Paul, la dernière acquisition des Suns, a récolté 22 points et 12 passes, et l’attaquant Jae Crowder a récolté 17 points et huit rebonds.

La défaite a mis fin à la séquence de neuf victoires consécutives des Suns, qui remonte à la saison dernière lorsque Phoenix a remporté ses huit derniers matchs dans la «bulle» NBA installée à Orlando, en Floride, pour conclure la saison régulière 2019. -20 et terminer les éliminatoires.