Écriture sportive, 25 décembre . .- Le duel entre les Denver Nuggets de Facundo Campazzo et les Los Angeles Clippers de Serge Ibaka s’est terminé en faveur des secondes malgré le fait que l’équipe californienne a joué les six dernières minutes sans son homme principal, Kawhi Leonard, qui a dû prendre sa retraite après un affrontement avec Ibaka.

Leonard a quitté le terrain en saignant de la bouche après avoir reçu un coude de son coéquipier alors qu’ils se battaient pour un rebond tard dans le match.

Après le retour de la saison dernière des Nuggets contre les Clippers, lorsque l’équipe de Denver est devenue la première équipe à surmonter un 1-3 pour gagner la série 4-3 et se qualifier pour la finale de la conférence, le match a été présenté comme une revanche car c’était la première fois que les deux équipes se rencontraient depuis lors.

Cette fois, les Clippers arrivent à Denver renforcés par la présence de l’espagnol-congolais Serge Ibaka, des Raptors de Toronto. De leur côté, les Nuggets ont ajouté l’Argentin Facundo Campazzo à leurs rangs lors de sa première saison NBA.

Mais au-delà de la chance pour les Clippers d’effacer une partie de l’amertume de l’élimination de la saison dernière, la chose la plus importante pour l’équipe de Kawhi Leonard et Paul George était de montrer qu’ils sont un sérieux prétendant au championnat NBA.

Et les Clippers sont sortis sur le terrain prêts à signaler qu’il fallait compter sur eux. Après les escarmouches initiales au cours desquelles les deux équipes se sont rencontrées, les Angelenos ont commencé à se séparer sur le tableau de bord. En défense et en attaque, les Clippers ont dominé les Nuggets.

Pour essayer de redresser le jeu, à 1,49 minute de la fin du premier quart, l’entraîneur des Nuggets Michael Malone a envoyé Campazzo sur le terrain pour remplacer Porter Jr.

Le changement n’a pas fonctionné. Le meneur argentin a poussé depuis la ligne de fond pour empêcher l’attaque des Clippers, mais l’équipe d’Ibaka a continué à déplacer le ballon confortablement et à marquer avec facilité.

Dans les Nuggets, seul Nikola Jokic, avec 10 points et 4 rebonds, a tenu le gars. Pendant ce temps, Ibaka après avoir joué sept minutes avait 3 points grâce à un triple et un rebond. Le meilleur des Clippers était Paul George, avec 10 points et 4 rebonds.

Le deuxième quart a commencé avec les hommes de Malone en défense de zone pour tenter de changer le rythme du match. Mais en un peu moins de deux minutes, les Clippers avaient augmenté la distance à 13 points, 28-41 et Malone a envoyé Campazzo sur le banc après avoir joué 3,11 minutes et avec un casier plein de zéros.

Les Clippers ont continué à déplacer le ballon avec facilité en attaque, leur permettant de trouver le meilleur homme à marquer, le plus souvent Leonard ou George. Et quand ils n’ont pas marqué pour la première fois, son contrôle du rebond lui a permis des deuxième et troisième tentatives dans le panier opposé.

A la mi-temps, ils ont atteint 55-72 sur le tableau de bord, une différence de 17 points. Ibaka a marqué encore trois points au deuxième quart, Leonard est allé aux vestiaires avec 12 points, 4 rebonds, 5 passes et 3 interceptions et Geoerge avec 13 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 vol.

Center Jokic a continué d’être l’homme fort des Nuggets avec 16 points, 5 rebonds et 6 passes décisives.

Après la pause, les Clippers se sont contentés de gérer la différence qu’ils avaient faite dans les 24 premières minutes de jeu et au troisième quart ils ont marqué un total de 26 points pour les 24 des Nuggets, qui ont laissé le score à la fin du troisième quart-temps. à 79-98, avec Jokic en tête des Nuggets et George the Clippers en tête des buteurs avec 21 points.

Au quatrième quart, les Nuggets ont tenté de répéter l’histoire et de renverser le score. L’équipe de Campazzo a approuvé les Clippers 6-0. Mais même si Jamal Murray s’est réveillé et que ses 3 ont réduit l’écart à 11 points, les Clippers l’ont emporté grâce à l’efficacité de George.

En fin de compte, Jokic était le meilleur buteur du match, avec 24 points, suivi de George avec 23. Jokic était également le leader des passes décisives, 10, et avait neuf rebonds. Ibaka a eu une autre soirée efficace, avec 15 points, 2 rebonds, deux passes et un blocage, faisant de lui le troisième joueur le plus précieux des Clippers.