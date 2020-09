David L. Ryan / Le Boston Globe via .

David L. Ryan / Le Boston Globe via .

Un groupe d’étudiants du Nord-Est a été licencié pour avoir enfreint les règles de l’université sur les coronavirus après avoir été apparemment surpris rassemblés dans une pièce sans porter de masque ni prendre de distance socialement.

Les frais de scolarité et de chambre des 11 étudiants ne seront pas remboursés.

Les étudiants ne pourront pas non plus suivre leurs cours en ligne, mais pourront retourner à l’école au printemps.

Onze étudiants de première année du Nord-Est ont été licenciés pour avoir enfreint les règles de l’université sur les coronavirus après avoir été apparemment surpris sans porter de masques ou se distancer socialement lorsqu’ils étaient rassemblés dans une pièce.

« Les étudiants ont été informés qu’ils ne faisaient plus partie de la communauté du Nord-Est pour le semestre d’automne. Ils ont le droit de contester leur licenciement lors d’une audience accélérée », indique un communiqué sur le site Web de l’université.

Le communiqué a ajouté que les étudiants devraient passer un test de coronavirus avant de partir. Dans un effort pour limiter la propagation du virus, ceux qui seront testés positifs devront rester dans un «logement bien-être» sur le campus jusqu’à ce qu’ils guérissent.

«Northeastern et sa communauté d’étudiants, de professeurs et de personnel prennent très au sérieux les violations des protocoles de santé et de sécurité», a déclaré Madeleine Estabrook, vice-chancelière principale pour les affaires étudiantes à Northeastern. «La coopération et le respect des directives de santé publique sont absolument essentiels. Les personnes qui ne les suivent pas – y compris le port de masques, l’évitement des fêtes et autres rassemblements, la pratique de la distanciation saine, le lavage des mains et le dépistage – mettent tout le monde en danger. «

Les 11 étudiants ont été retrouvés mercredi dans une chambre de l’hôtel Westin à Boston. Le Boston Globe a rapporté que l’hôtel Westin était utilisé comme dortoir temporaire ce semestre et que chaque chambre était destinée à deux personnes.

Le personnel du programme a trouvé les étudiants lorsqu’ils faisaient le tour de l’hôtel. On ne sait pas encore pourquoi les étudiants étaient rassemblés dans la salle.

Les étudiants faisaient partie d’un programme spécial d’un semestre pour les étudiants de première année et selon Globe, le coût prépayé de 36 500 $ pour le semestre ne sera pas remboursé. Les étudiants ne pourront pas suivre de cours à domicile, mais pourront revenir à l’automne.

De plus, les frais de logement ne seront pas remboursés aux étudiants.

D’autres étudiants ont déclaré au Globe que le licenciement avait envoyé un message fort de l’université sur la prise au sérieux du coronavirus.

« J’étais bouleversé parce que c’est vraiment stupide de circuler et d’avoir encore ces rassemblements sociaux. Ce genre de choses va tout gâcher pour tout le monde », a déclaré Darren Ng, une première année de New York City au Globe.

WBTS a rapporté qu’il y a à peine deux semaines, les responsables de l’université ont envoyé des lettres à 115 étudiants et à leurs parents menaçant d’expulser tout étudiant qui ne respectait pas les directives de distanciation sociale du coronavirus après que les étudiants aient publié en ligne leur intention de faire la fête.

