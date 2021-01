Dans l’image en avant Gordon Hayward (r). . / EPA / ERIK S. LESSER /

New Orleans (USA), 8 janvier . .- L’attaquant Gordon Hayward a marqué 26 points en tant que meilleur buteur des Charlotte Hornets, qui ont battu les New Orleans Pelicans 110-118 sur la route.

Les Hornets sont revenus d’un déficit de 18 points au deuxième quart pour battre les Pélicans, qui ont subi leur troisième défaite consécutive et ont maintenant une fiche de 2-3 à domicile.

L’attaquant Miles Bridges a marqué 20 points et le meneur Devonte Graham a ajouté 17 points pour les Hornets (4-5), qui ont remporté le deuxième match d’affilée après une séquence de trois défaites consécutives.

Encore une fois, l’attaquant de deuxième année Zion Williamson a été le seul joueur des Pélicans à avoir maintenu sa constance en attaque en ajoutant 26 points, ce qui l’a laissé comme le meilleur buteur.

Le garde Josh Hart a ajouté 19 points, mais l’attaquant de puissance Brandon Ingram, le meilleur buteur de l’équipe, a cette fois terminé avec 17 points, ce qui n’a pas empêché la défaite des Pélicans.

Le centre espagnol Willy Hernangómez a continué sans voir l’action avec les Pélicans par décision de l’entraîneur Stan Van Gundy et n’a pas pu affronter l’équipe avec laquelle il a joué la saison dernière.

Le match était le premier match professionnel entre les frères Lonzo et LaMelo Ball depuis leur arrivée en NBA.

Les deux ont été sélectionnés parmi les trois premiers de la loterie universitaire au cours des quatre dernières années.

LaMelo, choisi troisième au tirage au sort universitaire 2020, en tant que réserve, a connu la meilleure soirée, après être tombé à la porte d’un triple-double après avoir marqué 12 points, 10 rebonds, neuf passes et une reprise avec les Hornets.

Alors que son frère aîné, Lonzo, a commencé avec les Pélicans, mais n’a pas eu la même inspiration et a perdu le duel avec seulement cinq points, trois passes décisives, deux rebonds, une récupération de balle et un dunk.