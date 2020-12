Duncan Robinson (l) de la chaleur et Zion Williamson (r) des pélicans en action pendant la première moitié du match de basket NBA. . / EPA / RHONA WISE

Miami (USA), 25 décembre . .- L’attaquant Duncan Robinson a contribué 23 points, dont sept triples, ce qui l’a laissé à l’avant-garde de l’attaque du Miami Heat, qui a battu le Miami Heat 11-98 vendredi. Les pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le premier match du jeu traditionnel du jour de Noël de la NBA.

Avec Robinson, qui a terminé avec 8 paniers de 14 tentatives et capturé cinq rebonds, cinq autres joueurs, dont trois réservistes, avaient également des numéros à deux chiffres, et l’équipe a terminé avec 51% de tir sur le terrain et 43 % (16-37) de triplets.

Les sept points à 3 points de Robinson, qu’il a réalisés en première mi-temps, lui ont permis d’égaliser le meilleur record de tous les temps dans un match du jour de Noël, tandis que l’entraîneur du Heat Erick Spoelstra est resté parfait à 8-0. dans les matchs disputés le jour spécial de chaque saison et l’équipe 11-2.

Le meneur slovène Goran Dragic était à nouveau le sixième joueur du Heat, marquant 18 points, bien qu’il ait raté ses quatre tentatives de 3 points, distribuant neuf passes et rechargeant quatre passes.

Le centre Bam Adebayo a marqué 17 points en tant que troisième meilleur buteur et capturé quatre rebonds, ainsi que récupérer deux balles et mettre un bouchon, dans ce qui était le premier match de la nouvelle saison pour l’équipe de Miami.

Le garde Avery Bradley, l’une des recrues du Heat avant le début de la saison, avait 12 points en réserve et l’attaquant nigérian, la recrue Precious Achiuwa, sélectionné par le Heat avec le numéro 20, a brillé à ses débuts en tant que professionnel en obtenant 11 points (5-7, 0-0, 1-2), trois rebonds et deux passes décisives, en 19 minutes qui ont vu l’action.

Alors que le gardien de deuxième année Tyler Herro a atteint 11 points et a complété la liste des six joueurs avec des numéros à deux chiffres dans l’équipe de Miami, qui la saison dernière, a conclu dans la bulle d’Orlando, a disputé la finale de la NBA et a perdu contre les Lakers de Los Angeles (2-4) au meilleur des sept.

Le gardien vedette de la chaleur Jimmy Butler pouvait à peine jouer 16 minutes, raté en seconde période après avoir subi une douleur à la cheville droite.

Avant de quitter le terrain, Butler avait quatre points, six rebonds et cinq passes.

Outre le grand match offensif, les Heat ont également réalisé leur meilleure défense, qui a été celle qui a empêché la réaction des Pélicans lorsqu’ils ont tenté de revenir sur le tableau de bord en fin de troisième période (88-79).

L’attaquant de deuxième année Zion Williamson était à nouveau le leader de l’attaque des Pélicans après avoir contribué un double-double de 32 points, 14 rebonds, donné une passe et récupéré un ballon.

Alors que l’attaquant de puissance Brandon Ingram a atteint 28 points, mais a raté 10 des 17 tirs qu’il a effectués sur le terrain, et le garde Josh Hart, qui est sorti de la réserve, a marqué 12 points supplémentaires, étant le troisième joueur des Pélicans à avoir réussi. numéros à deux chiffres.

Le match a été interrompu au deuxième quart après que le Heat ait joué sa meilleure défense, les Pélicans n’avaient pas la meilleure inspiration pour marquer et l’équipe de Miami a réalisé la manche 37-27, ce qui pèserait comme une dalle le reste du temps pour les joueurs. de l’équipe de la Nouvelle-Orléans.

Le centre espagnol Willy Hernangomez a continué sans avoir de minutes avec sa nouvelle équipe Pelicans, qui cette année entraîne pour la première fois le vétéran Stan Van Gundy, ancien entraîneur du Heat.