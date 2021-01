Dans l’image du garde slovène Luka Doncic. . / EPA / ALEX GALLARDO / Archives

Dallas (USA), 9 janvier . .- Rien n’arrête le gardien slovène Luka Doncic, qui était encore une fois le joueur le plus complet des Dallas Mavericks décimés en contribuant un triple-double à la victoire qu’ils ont remportée ce samedi par 112 -98 contre Orlando Magic.

Doncic a contribué 20 points, 11 rebonds et 10 passes décisives dans ce qui était le deuxième triple-double de la saison, il a toujours fait la différence dans le jeu des Mavericks (5-4) qui ont remporté la troisième victoire consécutive et ont déjà un record de victoires pour le premier temps jusqu’à présent dans la nouvelle saison.

Avec Doncic, l’avant-garde Tim Hardaway Jr. a également brillé surtout en tant que meilleur buteur avec 36 points, son meilleur jusqu’à présent cette saison, y compris les huit 3 points sur 13 tentatives qu’il a marquées.

Alors que le garde Trey Burke était également en feu avec son toucher du poignet de l’extérieur du périmètre, frappant sept points à trois en huit tentatives, atteignant 29 points.

L’inspiration de Hardaway Jr. et Burke de l’extérieur du périmètre a permis aux Mavericks de terminer le match avec 20 3 points sur 40 tentatives pour une précision de 50%, une autre clé de leur victoire.

Burke, qui a raté le voyage à Denver en raison d’une maladie qui, selon l’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle, n’était pas liée au coronavirus, a été décisif avec ses 3 contre une équipe comme Orlando, à égalité pour le moins de 3. autorisé par match à l’extérieur.

Les Mavericks sont restés sur la piste gagnante malgré les absences des partants, de l’attaquant Dorian Finney-Smith et de l’attaquant Josh Richardson, ainsi que du meneur de réserve Jalen Brunson, qui sont en quarantaine selon les protocoles Covid-19. de la NBA.

“Nous sommes arrivés à Dallas à 5 heures vendredi matin après tout le voyage à Denver”, a déclaré Carlisle à propos de l’équipe qui a sauté le tir de panier du matin en raison de problèmes avec Covid-19. “Il a été vraiment impressionné par notre niveau de concentration et de concentration. Et tout a commencé avec Luka (Doncic). Il a compris exactement quelle était la situation.”

Le centre monténégro-suisse Nikola Vucevic a réalisé un double-double de 30 points et 15 rebonds, et l’attaquant de puissance Aaron Gordon a marqué 16 points en tant que leader de l’équipe d’Orlando.

Gordon a joué après avoir raté une défaite de 42 points contre les Houston Rockets avec une douleur aux ischio-jambiers gauche retournée dans l’équipe d’Orlado mais n’a pas pu éviter la neuvième défaite consécutive lors des visites à Dallas.

De plus, le Magic (6-4) a subi la deuxième défaite consécutive et est 2-4 après avoir débuté la saison avec une séquence de 4-0.

C’était le deuxième match d’Orlando sans le gardien de point de départ Markelle Fultz, hors de la saison avec une blessure au genou, et Gordon a déclaré que c’était la première fois qu’il jouait le meneur depuis le lycée.

“L’équipe a besoin de moi pour intensifier et porter une partie du fardeau de commencer l’attaque”, a déclaré Gordon. «Je dois le prendre sur mes épaules pour nous organiser davantage. Il y avait des moments où c’était juste chaotique.