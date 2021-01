L’entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr (C) demande à James Wiseman (l) et Stephen Curry (r) lors d’un match. . / EPA / JOHN G. MABANGLO / Archives

Écriture sportive (USA), 9 janvier . .- La base Stephen Curry a contribué un double-double de 38 points et 11 passes décisives qui ont aidé les Golden State Warriors à compléter le retour contre les Angels Clippers, à ceux qui ont gagné 115-105, dans un duel entre des équipes de la division Pacifique.

Les Warriors ont suivi de 21 points à la fin du troisième quart-temps, mais Curry a marqué 19 points dans cette période et a placé Golden State à moins de six avec les 12 dernières minutes restantes.

La quatrième période a permis aux Warriors (5-4) d’être encore plus spectaculaires et ils l’ont terminée avec une manche 34-18.

La victoire des Warriors, qui ont déjà un record de victoires jusqu’à présent cette nouvelle saison, leur a permis de briser une séquence de quatre défaites consécutives qu’ils avaient eues contre les Clippers, qui deux nuits auparavant avaient gagné sur la même étape au Chase Center en San Francisco.

Le meneur vedette des Warriors a également eu l’aide de ses coéquipiers en quatrième période, marquant d’importants paniers faits par l’attaquant puissant Eric Paschall, le meneur Brad Wanamaker et l’avant-garde Kent Bazemore.

Mais ce serait l’attaquant canadien Andrew Wiggins, de plus en plus intégré et productif, qui a récolté 16 points de plus, six rebonds, une aide, une récupération de balle et un blocage, ce qui l’a laissé comme le deuxième meilleur buteur des Warriors.

Alors que Paschall avait 12 et six rebonds en tant que sixième joueur pour les Warriors.

L’attaquant Paul George a marqué 25 points en tant que leader des Clippers (6-4) et Kawhi Leonard en a ajouté 24, mais Golden State a amélioré la défense après que les Clippers aient marqué 65 points en première mi-temps et l’histoire du match a complètement changé.

Leonard a raté un lancer personnel au deuxième quart et a mis fin à une séquence de 46 lancers consécutifs faits par les Clippers au Chase Center.

Alors qu’Iba, l’attaquant de puissance congolais-espagnol, a atteint 19 points en tant que troisième meilleur buteur des Clippers après avoir joué 30 minutes et avoir été le joueur le plus efficace de l’attaque de l’équipe de Los Angeles.

Ibaka a marqué 9 des 12 buts sur le terrain, y compris un triple de deux coups, n’est pas allé à la ligne du personnel, mais a joué un rôle de premier plan dans le match intérieur avec sept rebonds -quatre défenseurs-, a donné deux passes, mis un bloc, a perdu un balle et a commis une faute personnelle.

La défaite a laissé les Clippers avec une fiche de 6-4 et loin de la première place de la division Pacifique qui domine désormais seuls les Lakers de Los Angeles (7-3) qui ont également organisé un retour dans le match qu’ils ont remporté 117-115 contre les Lakers de Los Angeles. Chicago Bulls.