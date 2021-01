. / EPA / CJ GUNTHER

Boston (USA), 8 janvier . .- L’attaquant de puissance Jayson Tatum a marqué 32 points en tant que leader des Boston Celtics, qui a battu les Washington Wizards 116-107.

Les Celtics étaient sans centre partant Tristan Thompson, Grant Williams et Robert Williams, mis à l’écart dans le protocole de santé et de sécurité Covid-19 pour les sept prochains jours.

Le garde Jaylen Brown a eu un double-double de 27 points et 13 rebonds et le meneur Marcus Smart a marqué 13 points qui ont laissé les Celtics avec la quatrième victoire consécutive et une fiche de 7-3, la troisième meilleure de la Conférence Est.

Encore une fois, le gardien Bradley Beal, qui a contribué 41 points et huit rebonds, était une fois de plus le leader des Wizards, après que lors du match précédent, contre les Sixers de Philadelphie, il ait marqué 60 points, sa meilleure note en tant que professionnel, et à égalité celui de la franchise.

L’attaquant japonais Rui Hachimura avait 17 points et l’attaquant de réserve letton Davis Bertans en avait 13, tandis que le gardien de départ Russell Westbrook n’était toujours pas un facteur gagnant avec 12 points.

Westbrook a raté 12 des 16 tirs du terrain, dont 3 des 5 triplets et sept revirements.

Westbrook était en action deux jours seulement après s’être disloqué un doigt sur sa main droite à la fin de la défaite de Washington contre Philadelphie mercredi soir.

Le gardien brésilien Raúl Neto n’est parti que six minutes mais a été parfait avec deux points (1-1, 0-0, 0-0), a perdu un ballon et a commis deux fautes personnelles.