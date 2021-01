Le centre camerounais Joel Embiid de 76ers. . / CJ GUNTHER / Archives

Philadelphie (USA), 4 janvier . .- La proéminence du centre camerounais Joel Embiid était à nouveau présente dans le match individuel et par équipe des Philadelphia Sixers, qui ont battu les Hornets dévalués 118-101 lundi de Charlotte.

Embiid, bien qu’il n’ait pas eu sa meilleure inspiration marquante, a terminé avec un double-double de 14 points et 11 rebonds, qui a défini la victoire des Sixers, la quatrième consécutive, ce qui les consolide en tête de la Division Atlantique et de la Conférence Est ( 6-1).

L’attaquant Tobias Harris a pris sur lui d’être le meilleur buteur avec 22 points, tandis que les Sixers ont balayé la série de deux matchs requise au calendrier de cette année en raison de la pandémie de coronavirus et ont vaincu les Hornets pour la treizième fois consécutive.

L’équipe de Philadelphie n’a pas connu de défaite contre Charlotte depuis le 2 novembre 2016.

Embiid est la principale raison pour laquelle les Sixers ont commencé leur première saison sous l’entraîneur Doc Rivers à 6-1.

Peut-être motivé par la naissance de son fils, revitalisé par l’arrivée de nouveaux coachs, ou les deux, le centre de 26 ans a affiché ses talents et est devenu une force dominante des deux côtés du terrain.

Le meneur australien Ben Simmons a également eu un double-double de 12 points et 10 rebonds, tandis que le gardien Danny Green a réussi trois triples et a atteint 13 points.

L’attaquant Gordon Hayward, la grande signature des Hornets pour les vacances d’hiver, a ajouté 18 points alors que le chef d’équipe et meneur de jeu de Charlotte, Devonte Graham, a atteint 15 points.

Cependant, elles n’ont pas suffi à empêcher la défaite des Hornets (2-5), la troisième d’affilée et la deuxième d’affilée face aux Sixers, qui ont gagné 127-112 samedi dernier.